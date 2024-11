سوريا: وفاة امرأة مسنة وإصابة 25 شخصا جراء هزة أرضية بقوة 5.5 درجة في ريف حماة

دمشق: توفيت امرأة مسنة متأثرة بحالة الهلع الشديد من الهزة الأرضية التي وقعت في منطقة السلمية بريف حماة الشرقي ليل أمس الاثنين، كما أصيب نحو 25 شخصا بجروح طفيفة وحالات هلع، بسبب خروجهم من منازلهم بسرعة عند حدوث الهزة.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) التابعة للنظام السوري الثلاثاء عن مدير منطقة السلمية العميد خالد العمارين، قوله إن امرأة مسنة توفيت في قرية الربا بريف السلمية الشمالي، جراء حالة الهلع الشديد من الهزة التي تسببت كذلك في تحطم زجاج نوافذ وتصدع بعض الأبنية ووقوع أضرار فيها.

وقال مدير مستشفى سلمية الوطني أسامة ملحم إنه تم نقل 25 شخصا إلى المستشفى مصابين بجروح وكدمات، نتيجة تدافعهم بسرعة وسقوطهم على الأرض خلال خروجهم من منازلهم عند حدوث الهزة، إضافة إلى وجود عدد من المصابين بحالات هلع وانهيار عصبي جراء ذلك، مشيرا إلى أنه تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.

وبينت رئيسة مجلس مدينة سلمية سهاد زيدان أن الهزة الأرضية أدت إلى وقوع عدد من الإصابات، وهي عبارة عن كسور ورضوض وجروح وحالات هلع، كما ألحقت أضرارا في عدد من المنازل تمثلت في تساقط بعض الإكساء الحجري في الأبنية وانهيار وتشقق الجدران والتصوينات وتكسر زجاج النوافذ والأبواب.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة ليل الاثنين تبعها عدد من الهزات الارتدادية بشدة أضعف.

وقال المركز الوطني للزلازل إن محطات الرصد سجلت 13 هزة شرق مدينة حماة حتى صباح اليوم الثلاثاء، سجل أكبرها 5.3 درجة على مقياس ريختر بينما الهزات اللاحقة لها هي هزات ارتدادية أضعف قدرا.

وأوضح المركز أن الهزة الرئيسية حدثت نتيجة تراكم الطاقة خلال الفترة الزمنية السابقة ضمن الفوالق الثانوية المرتبطة بفالق البحر الميت.

A magnitude 5.4 earthquake took place 14km NW of As Salamīyah, Syria at 20:56 UTC (4 minutes ago). The depth was 9km and was reported by CSLC. #earthquake #earthquakes #AsSalamīyah #Syria pic.twitter.com/hZW2buD6U0

— Earthquake Alerts (@QuakeAlerts) August 12, 2024