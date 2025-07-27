مركز عدالة لـ”القدس العربي”: وجود “مواطنين إسرائيليين” يعقّد إجراءات الإفراج عن نشطاء “حنظلة”

تونس – “القدس العربي”: قال معتصم زيدان الناطق الإعلامي باسم مركز عدالة الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن وجود مواطنين إسرائيليين اثنين يُعقد الإفراج عن جميع نشطاء سفينة حنظلة التابعة لتحالف أسطول الحرية، التي اعترضتها قوات الاحتلال، فجر الأحد، قبالة قطاع غزة، متوقعا الإفراج عن 19 من أصل 21 ناشطا خلال 72 ساعة.

وكان المركز أكد، في بيان الأحد، أن محاموه تمكنوا، بعد مطالبات متكررة، من مقابلة 19 من نشطاء سفينة حنظلة المحتجزين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ميناء أشدود، وتقديم الاستشارة القانونية.

في حين تم نقل الناشطان المتبقيان، بوب سوبرري وهويدا عرّاف، واللذين يحملان جنسية مزدوجة (الإسرائيلية والأمريكية)، إلى مركز الشرطة، حيث يتواجد أيضًا محامٍ من عدالة لتقديم الدعم القانوني.

وقال زيدان لـ”القدس العربي”: “الاعتقال تم في المياه الدولية على بعد 40 ميلا من قطاع غزة، وتم التعامل بشكل مختلف مع السفينة لأن اثنين من الموجودين على متنها هم من أصحاب الجنسية الإسرائيلية، الأولى هي فلسطينية من عرب 48 تعيش في أمريكا (هويدا عراف) والثاني هو يهودي غير صهيوني ترك إسرائيل (بوب سوبرري) ويعيش في أمريكا بسبب موقفه (المعارض للاحتلال الإسرائيلي)”.

وأضاف: “نحن قابلنا جميع النشطاء المعتقلين. فيما قامت قناة الجزيرة بتكليف مكتب محاماة خاص بتقديم الاستشارة القانونية لصحافييها (محمد البقالي ووعد الموسى)”.

وتوقع زيدان أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باتباع ذات الأسلوب الذي تعاملت به مع نشطاء سفينة مادلين، الشهر الماضي، مؤكدا أن القانون يلزمها بترحيلهم إلى بلدانهم خلال 72 ساعة.

واستدرك بالقول: “حالة عراف وسوبرري مختلفة كليا. ونحن لا نعرف كيف ستتعامل سلطات الاحتلال معهم. وسننتظر لنقوم بالإجراءات القانونية المناسبة. ولكن نتوقع أن يكون الموضوع صعب وطويل جدا (على صعيد الإجراءات القانونية) للأسف”.

والشهر الماضي، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض سفينة مادلين التابعة لأسطول الحرية، قبل أن تقوم بسحبها إلى ميناء أشدود، واعتقال النشطاء على متنها، ومن ثم ترحيلهم إلى بلدانهم.

ولاحقا، تقدم نشطاء سفينة مادلين بشكوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.