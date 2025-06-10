مركز “عدالة”: 4 من ناشطي السفينة مادلين غادروا إسرائيل

القدس: قال مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل، الثلاثاء، إن 4 من نشطاء السفينة “مادلين” غادروا أو في طريقهم لمغادرة إسرائيل، بينما ينتظر 8 منهم العرض على المحكمة لرفضهم التوقيع على أوامر ترحيل.

واعتقلت إسرائيل فجر الاثنين، 12 ناشطا من عدة بلدان بعد الاستيلاء على السفينة “مادلين” بينما كانت في المياه الدولية في طريقها إلى غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية.

وذكر المركز في بيان: “غادر أو في طريقهم للمغادرة 3 نشطاء البلاد، إضافة إلى الصحافي عمر فياض من قناة ’الجزيرة مباشر’ بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأكيد تذاكر سفرهم”.

واستدرك: “رفض النشطاء الثمانية الآخرون التوقيع على أوامر الترحيل، ولذلك احتجزوا في البلاد وسيتم عرضهم على المحكمة خلال اليوم”.

وأوضح أن “فريق المركز القانوني يرافق المحتجزين أمام المحكمة والسلطات الإسرائيلية التي ستخوض اليوم في تفاصيل إذا كان قرار الترحيل قانونيًا أو لا”.

وأكد المركز أن “احتجاز المتطوعين وترحيلهم القسري يشكّلان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، لا سيّما في ظل الطبيعة السلمية والإنسانية للبعثة التي هدفت إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة”.

(الأناضول)