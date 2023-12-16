مركز هكاري للتزلج قبلة عشاق الرياضة الشتوية في تركيا

يستعد مركز ميرغا بوطان للتزلج، بولاية هكاري جنوب شرق تركيا، لاستضافة عشاق التزلج على مساراته المغطاة بالثلج الكريستالي.

ويقع ميرغا بوطان للتزلج على بعد نحو 12 كيلومترا من وسط مدينة هكاري، وعلى ارتفاع 2800 متر عن سطح البحر. ويعتبر أحد أبرز مراكز التزلج التي تفتتح موسمها مبكرا، وتغلق متأخرا في تركيا.

وبفضل الاستثمارات المهمة التي شهدتها المنطقة، واستمرار الغطاء الثلجي لفترات طويلة مقارنة بغيرها من المناطق التركية، تحول ميرغا بوطان إلى واحد من مراكز التزلج الأكثر شعبية في هكاري وتركيا.

وبالتنسيق مع المديرية الإقليمية للشباب والرياضة، تم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد، بالتزامن مع قرب افتتاح موسم التزلج لهذا العام.

ويحتوي مركز التزلج على مقهى وفندق يضم 120 سريرا، تم بناؤها على ارتفاع 2900 متر، حيث توجد النقطة الأخيرة في مصعد الكراسي النقالة “التليسكي”.

ويستضيف مركز التزلج سنويا العديد من عشاق التزلج والرياضات الشتوية من مختلف أنحاء تركيا، بالإضافة إلى الزوار من إيران والعراق.

ويتميز مركز التزلج بمساراته ذات الأطوال المختلفة، التي يمكن استخدامها من قبل المتزلجين الهواة والمحترفين.

ويحتوي المركز أيضا، على 4 مسارات بطول إجمالي 10 كيلومترات، ومصعد كهربائي بطول 1200 متر، ومصعد الكراسي النقالة بطول 680 مترا، وجهاز جري داخلي بطول 200 متر. وإذ يمنح المركز لعشاق التزلج فرصة ممتعة لممارسة الرياضات الشتوية، تقوم فرق البحث والإنقاذ التابعة لقوات الدرك في المركز، باتخاذ الاحتياطات اللازمة في المنطقة، والتأكد من قدرة الزوار على التزلج بأمان.

وخلال الأسابيع الماضية، وصلت سماكة الثلوج في المركز إلى 40 سنتيمترا، ومن المقرر افتتاح الموسم الجديد نهاية الأسبوع الجاري.

وأجرى والي هكاري ونائب رئيس البلدية في الولاية، علي جليك، زيارة إلى مركز التزلج، حيث تلقى من المدير الإقليمي للشباب والرياضة، أمين يلدرم، معلومات حول الأعمال الجارية في إطار الاستعدادات لافتتاح الموسم الجديد.

وخلال الزيارة، قام جليك بفحص مسارات التزلج ومصعد الكراسي النقالة، والتأكّد من جاهزية المرافق الأخرى لاستقبال ضيوف الموسم الجديد.

وقال جليك إن “المركز يعد من أكثر المرافق تجهيزاً في المنطقة، وشهد تنفيذ مجموعة مهمة من الاستثمارات في السنوات الأخيرة”.

وعن الإنجازات الأخيرة، قال جليك إن إدارة المركز “افتتحت مؤخرا مقهى في النقطة الأخيرة التي يصلها مصعد الكراسي النقالة، لتوفير مكان راحة لعشاق التزلج”.

وأوضح أن المركز “يعد أحد أجمل مراكز التزلج في تركيا والمنطقة، خاصة أن نوعية الثلوج التي تهطل في المنطقة تعتبر من الثلوج المناسبة للتزلج، وتعرف باسم الثلوج الكريستالية”.

ويطول فصل الشتاء في تركيا لنحو 6 أشهر، ويتخلله هطول كثيف للثلوج في العديد من الولايات، من أشهرها بدليس وتونجلي وهكاري وأغري وبينغول، وبمعدلات ثلوج سنوية تصل 3 أمتار، وتعمل السلطات التركية على برامج الجذب الشتوية، تزامنا مع موسم هطول الثلوج.

(الأناضول)