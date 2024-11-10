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مرموش يواصل هز الشباك في فوز فرانكفورت على شتوتغارت في الدوري الألماني

10 - نوفمبر - 2024

عمر مرموش

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برلين: فاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت 2/3، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الألماني لكرة القدم.
وتقدم فرانكفورت عن طريق هوجو إيكتيكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني ،أضاف فرانكفورت هدفا ثانيا في الدقيقة 55 عن طريق ناثانيل براون.
وفي الدقيقة 62 سجل عمر مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت، فيما سجل شتوتغارت هدفين في الدقيقتين 86 والأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق جوشوا فاجنومان ونيك ولتيماد.
ورفع مرموش رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليتشارك صدارة الهدافين مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.
ووصل مرموش إلى هدفه رقم 13 هذا الموسم في جميع البطولات، كما أنه صنع تسعة أهداف لزملائه، وسيغيب عن منتخب بلاده مصر في مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم إفريقيا الأسبوع المقبل، حيث حصل على راحة من الجهاز الفني للفريق بعد ضمان المنتخب الصعود للنهائيات التي ستقام في المغرب أواخر العام المقبل.
ورفع فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.
(د ب أ)

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