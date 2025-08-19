مروان الدليمي يطرح رؤيته للشعر في نص شعري جديد

صدرت حديثا للشاعر مروان ياسين الدليمي مجموعة شعرية جديدة تحمل عنوان «أبحث عن الشعر»، عن دار الميثاق للنشر في مدينة الموصل. وتتألف هذه المجموعة من نص شعري طويل واحد، مكوَّن من (116) مقطعا مرقّما، اعتمد فيها الشاعر بنيةً متصلة من القصائد النثرية، محاولًا ـ وفق ما جاء في تقديم الكتاب ـ أن يبحث عن الشعر في مواضع غير مألوفة، وفي الأمكنة التي لا تثير الانتباه عادةً، متتبعا حضوره في تفاصيل الحياة اليومية، وفي الأشياء الصغيرة، وفي عناصر الطبيعة، وفي نسيج العلاقات الإنسانية.

وقد جاء في المقدمة التي كتبها الناقد بولص آدم: «يشكّل نص «أبحث عن الشعر» تجربةً شعريةً فريدةً تتجاوز حدود التنقيب اللغوي أو الاجتهاد التقني، لتصبح استغاثة ناعمة وسط صخب العالم، كأنّ الشاعر يُنصت إلى صوت داخلي لا يكفّ عن النداء.» ويضيف الناقد آدم : «تتخذ المقاطع شكل قصيدة نثرية مفتوحة، تقوم على بنية فسيفسائية لا تسير وفق خط تصاعدي تقليدي، أو سرد متسلسل، بل تحاول مقاربة سؤال الشعر من زوايا متعددة، من قبيل: «ما هو الشعر؟» و»أين يمكن أن يوجد؟».

يُذكر أن الشاعر الدليمي من مواليد مدينة الموصل، ويحمل شهادة بكالوريوس في الفنون السمعية والمرئية من كلية الفنون الجميلة في جامعة بغداد، وسبق له أن أصدر روايتين هما: «اكتشاف الحب» (2020)، و»ما تخيله الحفيد» (2022)، إلى جانب أربع مجموعات شعرية هي: «رفات القطيعة» (1999)، «سماء الخوف السابعة» (2010)، «منعطف الوقت» (2015)، و»طفل شقي» (2024). كما أصدر عددا من المؤلفات النقدية، منها: «تفكيك السرد» (2019)، «قيامة التأويل» (2021)، «جاذبية الأفلام» (2022)، و»علامات سردية» (2025).

*أما غلاف المجموعة فكان من تصميم الفنان بيات مرعي