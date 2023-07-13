مروحية لليونيفيل تنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض جنوب لبنان

قوات "يونيفيل" بالقرب من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان

بيروت: أفاد تقرير لبناني الخميس، بأن مروحية تابعة لقوات “يونيفيل”، العاملة في جنوب لبنان، جالت فوق الخط الأزرق ونفذت طلعات استكشافية على علو منخفض.

وذكر موقع “النشرة” اللبناني على موقعه الإلكتروني الخميس أن “فريقاً من ضباط قوات “يونيفيل” يجول على الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى محور عين عرب الغجر الوزاني مستقلا مروحية.

وأشار إلى أن المروحية تنفذ في هذا الوقت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط امتدادا حتى تخوم مزارع شبعا مرورا بتلال سدانة وبركة النقار خراج بلدة شبعا.

وأعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”، الأربعاء، أنها تتابع الوضع بعد تقارير عن حادث وقع على طول الخط الأزرق.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية عن “سماع دوي انفجار قوي ظهر أمس، سمعت أصداؤه في المنطقة الحدودية في القطاع الغربي وتحديدا من خراج بلدة البستان. وتضاربت المعلومات عن أسبابه”.

وأعلنت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” أن عددا من الفتية رموا مفرقعات باتجاه الحدود الجنوبية فرد الجنود الإسرائيليون بطلقات تحذيرية”.

(د ب أ)