مريض نفسي يقتل طبيبته بالدانمارك

كوبنهاغن: أكدت الشرطة الدنماركية مقتل طبيبة في حادث طعن بمركز للطب النفسي غرب العاصمة كوبنهاغن.

ووقع حادث الطعن يوم الجمعة في ضاحية جلوستروب في كوبنهاغن. واعتقلت الشرطة مريضاً (41 عاماً) من نزلاء المنشأة، بعد نصف ساعة من الهجوم.

وتعرّضَ ثلاثة من موظفي المركز للطعن، ويخضع شخص آخر للعلاج من إصابات خطيرة، في حين خرج ثالث مصاب بجروح أقل خطورة من المستشفى.

وتردد أن الضحية كانت طبيبة في المنشأة ، كما أصبح معروفاً، السبت، خلال جلسة استماع للمشتبه به.

وأقرّ الرجل بأنه مذنب في جريمة القتل والأذى الجسدي الخطير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الدنماركية “ريتزاو”. وتم احتجازه من قبل قاض حتى 16 أغسطس.

وقالت “ريتزاو” إن الرجل ذكر في المحكمة أنه عقد العزم على قتل المرأة، التي يقال إنها كانت طبيبته النفسية.

(د ب أ)