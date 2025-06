“مريض وقذر ومسيح دجال”.. فيديو ترامب المستفز عن غزة يثير سخطا واسعا شمل أنصاره يتقدمهم الإنجيليون ـ (شاهد)

لندن ـ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة ” الغارديان” تقريرا أعده أوليفر هولمز وبول أوين قالا فيه إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ردود أفعال بسبب نشره على منصته “تروث سوشيال” فيديو من صناعة الذكاء الإصطناعي يصور وضع غزة بعد استيلاء أمريكا عليها.

وقالت الصحيفة إن مستخدمي “تروث سوشيال” انتقدوا مقطع فيديو يصور غزة المعاد تخيلها ويظهر ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وهما يحتسيان الكوكتيلات.

وقد عرض الفيديو رؤية تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي لخطة ترامب لتطوير العقارات في غزة، والتي قال بموجبها إنه يريد “تطهير” سكانها البالغ عددهم حوالي 2 مليون شخص.

وقد تم انتقاد الاقتراح، الذي أطلق عليه اسمه “ريفييرا الشرق الأوسط”، باعتباره مخططا للتطهير العرقي.

“Trump Gaza is finally here.”

Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip.

This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox… pic.twitter.com/jcwHUpFK9j

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 26, 2025