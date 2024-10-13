مريم بشارات تفوز بميدالية ذهبية تاريخية لفلسطين في بطولة العالم للكاراتيه- (فيديو وصور)

لندن- “القدس العربي”:

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم بشارات، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين والشباب تحت 21 عاما، بفوزها على اللاعبة المصرية رؤى محمد في اللقاء النهائي.

ولعبت بشارات أمام اللاعبة المصرية في نهائي بطولة العالم للناشئين والشباب وزن فوق 61 كغم، المقامة في مدينة فينيتسيا الإيطالية، لأول مرة في تاريخ فلسطين.

جاء ذلك بعد فوزها في نصف النهائي على لاعبة منتخب إيطاليا بنتيجة 8-3.

وكانت بشارات فازت على لاعب منتخب بلجيكا في ربع النهائي بنتيجة 7-1، وفي ثمن النهائي فازت 1-0 على نظيرتها السويسرية. وفي مباراتها الأولى انتصرت على لاعبة البوسنة والهرسك بنتيجة 4-0.

وتوجت بشارات بطلة لبطولة آسيا للعبة في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبطلة لبطولة الدوري العالمي أواخر شهر أيار/ مايو الماضي.

وتعد مريم إحدى لاعبات برنامج الإعداد الأولمبي الذي تشرف عليه اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والذي يضم عدداً من الرياضيين الواعدين لتأهيلهم وتمكينهم من المنافسة من كبرى المحافل الرياضية وتحقيق الإنجازات باسم الرياضة الفلسطينية.

" سأحيا فدائي وامضي فدائي واقضي فدائي إلى ان تعود فدائي فدائي فدائي يا ارضي يا ارض الجدود " لحظة تتويج البطلة الفلسطينية 🇵🇸 مريم بشارات بالميدالية الذهبية لبطولة العالم الكراتيه من قلب إيطاليا https://t.co/16we6RL2eR pic.twitter.com/m5WVxj7Z7p — Palestinians achievements 🇵🇸 (@PalAcievements) October 12, 2024

وخلال العام الجاري، حققت مريم ثلاث ميداليات ملونة دولية، فإلى جانب ذهبية بطولة العالم، توجت بشارات بذهبية وبرونزية الدوري العالمي للكاراتيه، خلال شهري حزيران وتموز الماضيين.

وأعرب المدرب أمين بشارات عن سعادته بتحقيق ذهبية العالم، مؤكداً أن هذا المنجز جاء ثمرة العمل الجاد طوال الفترة الماضية، مع اللاعبة مريم التي أثبتت جدارتها في كافة المحافل الدولية التي شاركت فيها.

وقال بشارات إن هذا الفوز يمثل رسالة حول صمود وإصرار الرياضي الفلسطيني على اعتلاء منصات التتويج بالرغم من كافة التحديات والمعيقات والظروف الراهنة.