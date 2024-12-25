“مريم غزة”.. عمل غنائي أوركسترالي رسالته.. “لنستمر في الحلم بالسلام رغم الألم”

“القدس العربي”: قدّم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى العمل الغنائي الأوركسترالي “مريم غزّة” من كلمات الشاعر ابراهيم نصر الله وألحان سهيل خوري.

ويحمل العمل الفني “مريم غزة” رسالة للشعب الفلسطيني وكل الشعوب المقهورة في المنطقة أن الأمل في أن يعم السلام مهما طال الظلام.

ويضيء العمل على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وما يعانونه من تحديات يومية نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُظهر مشاعر الفقد، الحب، والأمل وسط الظروف القاسية.