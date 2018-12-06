مزاعم إسرائيلية بشأن تدخل قوات عراقية للسيطرة على الجليل عبر أنفاق حزب الله
منذ 1 ساعة
لندن – ” القدس العربي”:
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله خطط لاستخدام مقاتلين من حركة ” النجباء” العراقية لفرض السيطرة على الجليل بدعم إيراني.
وقالت صحيفة ” يديعوت احرونوت” إن “وحدة الرضوان”، قوات النخبة لحزب الله، كان من المفترض أن تلعب دوراً رئيسيا في تطبيق الخطة المزعومة، والتي طرحها الحزب، حسب ما ذكرته الصحيفة، منذ زمن بعيد تمهيدا لفرض السيطرة على منطقة الجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وادعت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تدعم إيران الخطة عن طريق تقديم السلاح والأموال، وزعمت إنها حصلت على معلومات تفيد أن حزب الله سيحصل على دعم من قبل مقاتلين اَخرين من العراق ودول اخرى في حربه على إسرائيل.
وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا عن شن عملية” درع الشمال” بهدف تدمير الأنفاق الهجومية التي قيل إن حزب الله حفرها عند الحدود مع لبنان.
وقد انبثقت حركة النجباء عن قوات عصائب أهل الحق شبه العسكرية العراقية في عام 2013، ويقودها مؤسس الجماعتين، الشيخ أكرم الكعبي، وكانت الجماعة من بين أولى القوات شبه العسكرية العراقية التي تبعث مقاتلين إلى سوريا.
التعليقات
د٠ محمد النظامي
ما هي إلا مسألة وقت لقدوم طوفان من ملايين المسلمين لتدخل فلسطين عبر الحدوود، ولن ينفع اسرائيل وقتها اسلحتها الفضائيه، ولا النوويه ولن تحميها الانظمة الحاميه لها الآن ولن يكون هناك اي سيطره امميه في المنطقه٠
محمّد ألسرْحاني
أين ألجديد في هذا؟ ألم يُعلن ألسيد نصالله في أحد خطبه هذا ألعام أن وألمقاومة ضد ألإحتلال ليست لبنانية بل على إسرائيل أن تواجه قوى مقاومة من باكستان و أفغانستان مروراً باليمن وإيران و ألعراق و سوريا؟ ألتابع لوسائل ألإعلام ألإسرائيلية يدرك مدى ألصدمة و ألخوف حين قام حزب ألله صوراً بالغة ألدقة لعملية درع ألشمال حتى قبل أن تبدأ.