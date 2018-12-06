مزاعم إسرائيلية بشأن تدخل قوات عراقية للسيطرة على الجليل عبر أنفاق حزب الله

لندن – ” القدس العربي”:

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله خطط لاستخدام مقاتلين من حركة ” النجباء” العراقية لفرض السيطرة على الجليل بدعم إيراني.

وقالت صحيفة ” يديعوت احرونوت” إن “وحدة الرضوان”، قوات النخبة لحزب الله، كان من المفترض أن تلعب دوراً رئيسيا في تطبيق الخطة المزعومة، والتي طرحها الحزب، حسب ما ذكرته الصحيفة، منذ زمن بعيد تمهيدا لفرض السيطرة على منطقة الجليل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وادعت الصحيفة أنه كان من المقرر أن تدعم إيران الخطة عن طريق تقديم السلاح والأموال، وزعمت إنها حصلت على معلومات تفيد أن حزب الله سيحصل على دعم من قبل مقاتلين اَخرين من العراق ودول اخرى في حربه على إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا عن شن عملية” درع الشمال” بهدف تدمير الأنفاق الهجومية التي قيل إن حزب الله حفرها عند الحدود مع لبنان.

وقد انبثقت حركة النجباء عن قوات عصائب أهل الحق شبه العسكرية العراقية في عام 2013، ويقودها مؤسس الجماعتين، الشيخ أكرم الكعبي، وكانت الجماعة من بين أولى القوات شبه العسكرية العراقية التي تبعث مقاتلين إلى سوريا.