مزراوي يُفجر الخلافات بين بايرن ميونخ ومنتخب المغرب!

برلين- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية ألمانية، عن أزمة تلوح الآن في الأفق بين المسؤولين في نادي بايرن ميونخ وبين الجهاز الفني للمنتخب المغربي، وعلى رأسه الناخب الوطني وليد الركراكي، وذلك لإصراره على ضم المدافع الأيمن للنادي البافاري نصير مزراوي، للقائمة التي ستدافع عن ألوان أسود أطلس في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقررة الأسبوع المقبل في كوت ديفوار.

ونقلت منصة “دويتشه فيله” عن صحيفة “بيلد”، أن أنظار أغلب مشجعي البايرن، الذين حضروا الحصة التدريبية الأولى للفريق بعد عودة اللاعبين من عطلة الشتاء، كانت مسلطة على الدولي المغربي، الذي تعرض لإصابة على مستوى ربلة الساق، وعلى إثرها ارتأى الطاقم الطبي لبطل البوندسليغا طيلة العقد الماضي، أنها ستعيقه عن اللعب لفترة لن تقل بأي حال من الأحوال عن الستة أسابيع، بالأحرى لن يتمكن من اللعب في المونديال الأفريقي.

وجاء في نفس التقرير، أنه برغم معاناة مزراوي مع الإصابة، إلا أنه حصل على استدعاء من طرف رأس الأفوكادو لتعزيز تشكيلة الأسود في الكان، وهو الأمر الذي لم يرق لنظيره في “آليانز آرينا” توماس توخيل، ومع ذلك برر المدرب المغربي دعوته لمدافعه العالمي قائلا “زار طبيب فريقنا ميونيخ لمعرفة مدى خطورة الإصابة، ويُفترض أن يغيب مزراوي لمدة ستة أسابيع، ويُفترض أن يغيب مزراوي، وفق طبيبنا ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع”.

وشدد المصدر، على أن اللاعب قام بتمارين خاصة داخل الملعب وداخل القاعة الرياضية، وكان الأمر اللافت هو ذاك الشكل الجديد الذي بدا عليه، بظهوره حليق الشعر تقريبا، مع احتفاظه بلحيته طويلة، وسط تساؤلات وهو بصدد استعادة لياقته البدنية، أبرزها هل يسابق الزمن من أجل اللحاق بعودة الفريق مع بداية الدور الثاني؟ أم للمشاركة مع المغرب؟، دون استبعاد مع وُصف بالنزاع الطبي بين النادي ومنتخب الأسود، لعدم رغبة الإدارة البافارية في تكرار مع حدث مع مزراوي عقب مونديال قطر 2022، حيث غاب عن عدة مباريات مع الفريق في تلك الفترة، مما أثار قلق النادي الألماني.

وتأكيدا على صحة المعلومة، نقل موقع “كووورة” الشهير في المنطقة العربية، عن مصدر من داخل الجهاز الفني للمنتخب المغربي، أن الركراكي تلقى اتصالا مطمئنا من مزراوي أبلغه من خلاله معطيات مطمئنة بشأن وضعه الصحي وتعافيه بالتدريج من الإصابة، غير أنه أطلع المدرب على التقرير الطبي لناديه الذي رخص له بالركض منفردا والقيام بتدريبات خاصة داخل القاعة الرياضية، وذلك بعد تأخر حلول اللاعب بمجمع محمد السادس.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيبدأ مشواره في البطولة الأفريقية، بمواجهة تنزانيا يوم الأربعاء الأسبوع المقبل الموافق الـ17 من يناير/ كانون الثاني الجاري، ثم سيقابل منتخب جمهورية الكونغو يوم 21 من نفس الشهر، على أن ينهي مبارياته في المجموعة السادسة يوم 24 بمواجهة منتخب زامبيا.