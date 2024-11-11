لايف ستايل | تكنولوجيا

مزود بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق أول قمر صناعي عُماني لمراقبة الأرض

11 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

مسقط: أعلنت سلطنة عُمان، الإثنين، إطلاق أول قمر صناعي عُماني يختص بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن “السلطنة ممثلة بشركة “عدسة عُمان” أطلقت أول قمر صناعي عماني مسجل باسم عُمان لدى المنظمة الدولية للاتصالات (ITU)، ويختص بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.
وأوضحت الوكالة أنه “مع الإطلاق الناجح لهذا القمر، تنضم سلطنة عُمان رسميا لمجال تكنولوجيا الفضاء، وهو أول قمر صناعي بصري متقدم للحوسبة بالذكاء الاصطناعي طور محليا”.

ويعد القمر الجديد “الأول في كوكبة أقمار صناعية تهدف إلى تزويد سلطنة عُمان بقدرات متطورة لرصد الأرض”، وفق الوكالة.
وحسب الوكالة، “زُوّد القمر الصناعي (OL-1) بقدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي، ليكون أداة فاعلة لالتقاط وتحليل الصور عالية الدقة في الزمن الفعلي كقمر صناعي بصري يستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي لتقديم تحليلات سريعة ومباشرة من الفضاء”.
وبخلاف هذا القمر، تسعى خطط شركة “عدسة عُمان” إلى إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية خلال السنوات الخمس القادمة، وتطوير تقنيات جديدة للمدن الذكية وتعزيز تحليلات البيانات بالتعاون مع شركائها، وفق الوكالة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مايكروسوفت تعترف بتزويد الجيش الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي في الحرب
17 - مايو - 2025
تحديث نتفليكس تطلق أدوات إعلان جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي
15 - مايو - 2025
برامج دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي تنخرط في مجال الصحة النفسية
5 - مايو - 2025
أغاثا كريستي تعود للحياة من جديد بفضل الذكاء الاصطناعي
1 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية