مزود بالذكاء الاصطناعي.. إطلاق أول قمر صناعي عُماني لمراقبة الأرض

مسقط: أعلنت سلطنة عُمان، الإثنين، إطلاق أول قمر صناعي عُماني يختص بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن “السلطنة ممثلة بشركة “عدسة عُمان” أطلقت أول قمر صناعي عماني مسجل باسم عُمان لدى المنظمة الدولية للاتصالات (ITU)، ويختص بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وأوضحت الوكالة أنه “مع الإطلاق الناجح لهذا القمر، تنضم سلطنة عُمان رسميا لمجال تكنولوجيا الفضاء، وهو أول قمر صناعي بصري متقدم للحوسبة بالذكاء الاصطناعي طور محليا”.

#عاجل /#سلطنة_عُمان ممثلةً بشركة “عدسة عُمان” تُطلق أول قمر صناعي عُماني مسجل باسم سلطنة عُمان لدى المنظمة الدولية للاتصالات (ITU)، ويختصُّ بتقنيات الاستشعار عن بُعد ومراقبة الأرض، ومُعزز بتقنيات الذّكاء الاصطناعي، وهو أول قمر صناعي بصري متقدم للحوسبة بالذّكاء الاصطناعي تمّ… pic.twitter.com/rdDha84nyf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 11, 2024

ويعد القمر الجديد “الأول في كوكبة أقمار صناعية تهدف إلى تزويد سلطنة عُمان بقدرات متطورة لرصد الأرض”، وفق الوكالة.

وحسب الوكالة، “زُوّد القمر الصناعي (OL-1) بقدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي، ليكون أداة فاعلة لالتقاط وتحليل الصور عالية الدقة في الزمن الفعلي كقمر صناعي بصري يستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي لتقديم تحليلات سريعة ومباشرة من الفضاء”.

وبخلاف هذا القمر، تسعى خطط شركة “عدسة عُمان” إلى إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية خلال السنوات الخمس القادمة، وتطوير تقنيات جديدة للمدن الذكية وتعزيز تحليلات البيانات بالتعاون مع شركائها، وفق الوكالة.

(الأناضول)