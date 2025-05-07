مسؤولان أمريكيان: ترامب يتّجه لاعتماد تسمية “الخليج العربي” رسمياً بدلاً من “الفارسي” 

واشنطن: يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان، خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية الأسبوع المقبل، اعتماد تسمية “الخليج العربي”، أو “خليج العرب”، بدلاً من تسمية “الخليج الفارسي” داخل الولايات المتحدة، وفقاً لما أفاد به مسؤولان أمريكيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الثلاثاء.
وتدفع الدول العربية باتجاه تغيير الاسم الجغرافي للمسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران، في حين تتمسك إيران بصلتها التاريخية بهذا الخليج.
وتحدث المسؤولان الأمريكيان، بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لمناقشة مسائل حساسة. ولم يرد كل من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي فوراً على الرسائل التي تطلب تعليقاً.
ويُعرف المسطح المائي الواقع قبالة الساحل الجنوبي لإيران باسم “الخليج الفارسي” على نطاق واسع منذ القرن السادس عشر، رغم أن استخدام تسمية “خليج العرب” أو “الخليج العربي” هو السائد في العديد من دول الشرق الأوسط.
وكانت الحكومة الإيرانية، التي كانت تعرف سابقاً ببلاد فارس، قد هددت، في عام 2012، بمقاضاة شركة غوغل بسبب قرارها بعدم تسمية هذا المسطح المائي على خرائطها.
وفي خرائط غوغل داخل الولايات المتحدة، يظهر هذا المسطح المائي تحت اسم “الخليج الفارسي (الخليج العربي)“، بينما تسميه خرائط آبل فقط بـ”الخليج الفارسي”.
ويمكن لترامب أن يغير الاسم لأغراض رسمية داخل الولايات المتحدة، لكنه لا يستطيع أن يفرض على بقية العالم استخدام الاسم نفسه.
(أ ب)
مجرد ضحك على الذقون بينما يقوم ترامب بذبح اليمنيين و يزود الكيان الصهيوني بكل أنواع الأسلحة لذبح الفلسطينيين حتى في خيم النزوح و يقوم بتصفية وكالة غوث إللاجئين الفلسطينيين و تجويع شعب بأكمله
الإمبريالي الأمريكي سبب مأسات العرب عموما والفلسطينيين خصوصاً ولا يمكن للشعب العربي أن يغفر للقتلة
الأسماء لا تهم..الذي يهم هو موقعك الاقتصادي والسياسي والعسكري ووزنك في القرار العالمي…. هذا ما يهم…لن تقوم قائمة للعرب مادامو يعادون بعضهم البعض…ويكيدون لبعضهم البعض…وما دام هدف الأنظمة هو البقاء في الحكم وليس مصلحة البلاد والعباد…
العب غيرها فارسي والا العربي
البحر ملك الله والأسماء وضعها بشر
ماهو جهة إيران فهو لإيران وماهو جهة
الخليج فهو للخليج والان اساطيل
أمريكا والناتو تمخر فيه وقواعد امريكيه في مايسمى مجلس التعاون
وعلى العرب وايران يحذرون هذا الشيطان وتعوذو منه
حاول يستحوذ على كندا وعلى بنما والان مع المكسيك وإيران والعرب
كم حرب شنت في الخليج وكم من البشر قتلو بسبب هذه المسميات
وإيران والعرب بينهم من الروابط اللتي
تجمعهم أكثر مما تفرقهم
لا إله إلا الله محمد رسول الله
حسبنا الله ونعم الوكيل