مسؤولان أمريكيان كبيران يتوجّهان إلى إسرائيل للبحث في مقترحات بشأن لبنان وغزة

واشنطن: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبيرين في طريقهما، الأربعاء، إلى إسرائيل للدفع قدما بمقترحات لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين إن “المسؤولين في البيت الأبيض آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك في طريقهما إلى إسرائيل للبحث في قضايا تشمل حلا دبلوماسيا في لبنان فضلا عن التوصل لإنهاء النزاع في غزة”.

وقال ميلر “نريد في نهاية المطاف وقفا لإطلاق النار”.

وأضاف “نريد حلا دبلوماسيا يسمح للمدنيين في لبنان وإسرائيل بالعودة إلى منازلهم”.

وتابع أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تجنب “أضرار واسعة النطاق” في لبنان بعد أن أصدرت أوامر إخلاء لمدينة بعلبك الأثرية.

وأكد “لقد أوضحنا أن الحملة التي ينفذونها في لبنان لا ينبغي ولا يمكن ولا يجب أن تشبه تلك التي شنوها في غزة”.

Biden admin is perfectly fine with Israel bombing the region at will.@humeyra_pamuk: Would you welcome a ceasefire [🇱🇧] if one is struck Miller: We are not calling for one right now Q: If it takes you a month to get there is the US okay with 🇮🇱 bombing and continuing ground… pic.twitter.com/hRis3aq1C2 — Assal Rad (@AssalRad) October 30, 2024

(وكالات)