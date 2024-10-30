مسؤولان أمريكيان كبيران يتوجّهان إلى إسرائيل للبحث في مقترحات بشأن لبنان وغزة

واشنطن: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين كبيرين في طريقهما، الأربعاء، إلى إسرائيل للدفع قدما بمقترحات لإنهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحافيين إن “المسؤولين في البيت الأبيض آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك في طريقهما إلى إسرائيل للبحث في قضايا تشمل حلا دبلوماسيا في لبنان فضلا عن التوصل لإنهاء النزاع في غزة”.
وقال ميلر “نريد في نهاية المطاف وقفا لإطلاق النار”.
وأضاف “نريد حلا دبلوماسيا يسمح للمدنيين في لبنان وإسرائيل بالعودة إلى منازلهم”.
وتابع أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تجنب “أضرار واسعة النطاق” في لبنان بعد أن أصدرت أوامر إخلاء لمدينة بعلبك الأثرية.
وأكد “لقد أوضحنا أن الحملة التي ينفذونها في لبنان لا ينبغي ولا يمكن ولا يجب أن تشبه تلك التي شنوها في غزة”.
Biden admin is perfectly fine with Israel bombing the region at will.@humeyra_pamuk: Would you welcome a ceasefire [🇱🇧] if one is struck
Miller: We are not calling for one right now
Q: If it takes you a month to get there is the US okay with 🇮🇱 bombing and continuing ground… pic.twitter.com/hRis3aq1C2
— Assal Rad (@AssalRad) October 30, 2024
(وكالات)
هولاء هم اصلا صهاينة ومتطرفين ويدعمون اجرام وارهاب وقذارة ونازية الصهاينة أكثر من الصهاينة انفسهم
امريكا هي فعلا كما تصفها ايران ًالشيطان الاكبر ً لقد قتلت من العرب والمسلمين العدد الكبير بل تعتبرنا اقل من البشر فلا يمكن ان ننسى حرب العراق الاولى واستعمالها لاسلحة محرمة والتعذيب اللانساني بسجن ابو غريب وغوانتنامو والحرب الحالية بغزة ولبنان هي التي تديرها فلا طاقة لليهود ان يصمدوا اكثر من شهر وعندما نقارنها بحرب اكرانيا المنضبطة بالقانون الدولي بينما حرب غزة تتميز بالوحشية حتى حركت الضمير الانساني العالمي وكشفت حقيقة الصهاينة مما سيؤثر لاحقا على الراي العالمي لصالح حقوق الشعوب المظطهدة وخاصة فلسطين. فلا يمكن لاي عربي حر ان ينسى جراءم امريكا مهما طال الزمن علما وانه لولا العرب لما كانت امريكا بهذه القوة والغطرسة