سياسة | دولي | إيران

مسؤولان إيرانيان: فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس بعد غارات إسرائيلية في بيروت

6 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
7

قال مسؤولان أمنيان إيرانيان كبيران لرويترز إن الاتصال بقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، الذي سافر إلى لبنان بعد اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي في غارة جوية إسرائيلية، فُقد منذ الضربات على بيروت الأسبوع الماضي.

وأفاد أحد المسؤولين بأن قاآني كان في الضاحية الجنوبية لبيروت عندما وقعت غارة يوم الخميس وتردد أنها استهدفت خليفة نصر الله المحتمل هاشم صفي الدين، لكن المسؤول أوضح أن قاآني لم يلتق بصفي الدين.

وقال المسؤول إن إيران وحزب الله لم يتمكنا من الاتصال بقاآني منذ ذلك الحين.

وتضرب إسرائيل أهدافا متعددة في الضاحية الجنوبية في حملة تشنها على جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وذكر المسؤول الثاني أن قاآني توجه إلى لبنان بعد اغتيال نصر الله وفقدت السلطات الإيرانية الاتصال به منذ الغارة التي قيل إنها استهدفت صفي الدين.

وسئل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني عن التقارير التي تفيد باغتيال قاآني، فقال إن نتائج الضربات لا تزال قيد التقييم.

وأضاف أن إسرائيل نفذت هجوما أواخر الأسبوع الماضي على مقر مخابرات حزب الله في بيروت.

وأردف في إفادة صحافية “عندما نحصل على نتائج أكثر تحديدا من تلك الضربة، سنعلن عنها. هناك الكثير من الأسئلة عمن كان هناك ومن لم يكن”.

وقال المسؤول بحزب الله محمود قماطي ردا على سؤال عن تقارير حول فقدان قاآاني: “ليس لدي معلومات ونبحث أيضا عن حقيقة هذه المسألة”.

في السياق، قال قماطي إن الجماعة تدار بشكل مشترك داخليا وإن اختيار أمين عام سيستغرق بعض الوقت.

وردا على سؤال حول مصير المسؤول الكبير بالجماعة هاشم صفي الدين، قال: “إسرائيل لا تسمح باستمرار عمليات البحث”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عربي:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 7:52 م

    الضاهر ان الكيان الصهيونى حول لبنان آلى مثلث برمودا يبتلع قادة إيران ومرتزقتها

    رد
    1. يقول خالد الترهوني ليبيا:
      أكتوبر 6, 2024 الساعة 8:35 م

      انتبهوا، هذا ما كنا نقوله حول نوعية اخلاق المناوئين لايران. هم يعرفوا تماما من يتعرض لضربات اسرائيل، ويعرفون السبب لماذا تقوم اسرائيل باستهداف حزب الله، ومع ذلك يصروا على وصف الحزب بأنه ذنب من اذناب ايران ومرتزقتها

  2. يقول فارس علي:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 8:21 م

    وهل يعقل هذا الكلام!!

    رد
  3. يقول ابو العبد:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 9:10 م

    حزب الله ليس منظمة رسمية تابعة للدولة، لكنه أصبح قوة مهيمنة داخل لبنان على مدى العقود الأربعة الماضية. ويملك حزب الله مليشيا أقوى تسليحاً من الجيش اللبناني نفسه. ويتمتع الحزب بشعبية كبيرة، خاصة بين المسلمين الشيعة.

    رد
  4. يقول Adam Said:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 9:35 م

    طلعت ايران اوهن من بيت العنكبوت !
    لو صيد بط مو هيك
    دليل على فساد ينخر حلف ايران من الداخل
    الله يلطف فينا

    رد
  5. يقول على:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 9:43 م

    قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن اللواء قآني بصحة جيدة ويجب عدم إعطاء الشائعات أي أهمية.

    رد
  6. يقول Samir:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 6:21 ص

    إسرائيل لن توقف حملتها العسكرية لأن هذا هو أنسب توقيت لها و هو عدم وجود قيادة مركزية لفصائل المقاومة في لبنان و كذلك عدم وجود غرفة تحكم و سيطرة، إطلاق الصواريخ من لبنان يتم بشكل عفوي بواسطة مجموعات صغيرة.

    رد

أخبار ذات صلة

ميدل إيست آي: هل اعتقلت إيران قائد فيلق القدس وتحقق معه في اختراقات إسرائيل؟
10 - أكتوبر - 2024
إيران تنفي إشاعات بشأن اغتيال قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني
7 - أكتوبر - 2024
من هو إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني؟
6 - أكتوبر - 2024
إيران تهدد بالرد على دعم فرنسا والمانيا وبريطانيا لإسرائيل في عملية “الوعد الصادق”
15 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية