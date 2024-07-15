مسؤولان: لقاء بين حركتي فتح وحماس في بكين في نهاية الأسبوع  

رام الله: أعلن مسؤولان فلسطينيان، الإثنين، أن حركتي فتح وحماس ستجتمعان في العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري في بكين تلبية لدعوة صينية، في لقاء يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للتباحث في سبل “إنهاء” الانقسام والوضع الراهن.

وأكد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح، صبري صيدم، أن اللقاء سيعقد في الصين في العشرين والحادي والعشرين من شهر تموز/يوليو الجاري، وأنه من الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس قبيل انعقاد اجتماع الفصائل.

وسيرأس وفد حركة حماس رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية، فيما سيرأس وفد حركة فتح نائب رئيس الحركة محمود العالول، وفق مصادر فتح.

ولم تدل حماس على الفور بأي تعليق.

وكانت الفصائل الفلسطينية التقت في شهر نيسان/ابريل الماضي في العاصمة بكين، وكذلك حماس وفتح، وتم الاتفاق على اجتماع آخر في حزيران/يونيو الماضي لكن هذا الاجتماع تم تأجيله.

وأكد صيدم أن “هدف هذا اللقاء هو إنهاء حالة الانقسام على أرضية أن يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه، والاتفاق على شكل العلاقة بين الفصائل الفلسطينية في المرحلة المقبلة”.

صيدم: هدف اللقاء هو إنهاء حالة الانقسام على أرضية أن يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه، والاتفاق على شكل العلاقة بين الفصائل الفلسطينية في المرحلة المقبلة

وأكد عضو في اللجنة التنفيذية لفتح فضل عدم كشف هويته أن الاجتماع بين الحركتين تقرر، وأنه “سيكون قبل ساعات من اجتماع باقي الفصائل بشكل مشترك”.

ولم يفصح هذا المسؤول عن تفاصيل هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الصين طلبت من المسؤولين الفلسطينيين “تجنب الحديث عن اللقاء”.

ويسود الانقسام الساحة الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة حماس، بالقوة العسكرية، على قطاع غزة في العام 2007، وبعد ان فازت في الانتخابات التشريعية في العام 2006.

ولم تفلح العديد من المحاولات التي جرت في العديد من العواصم لتحقيق مصالحة بين الطرفين.

(أ ف ب)