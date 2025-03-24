مسؤولان: مصر تطرح مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

القاهرة: ذكر مسؤولان أن مصر طرحت مقترحا جديدا لمحاولة إعادة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى مساره.

وقال مسؤول مصري إن حماس ستفرج عن خمسة محتجزين أحياء، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف إطلاق النار لمدة أسبوع. كما ستفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقال مسؤول في حماس إن الحركة “ردت بإيجابية” على المقترح، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بإطلاع وسائل الإعلام على المحادثات المغلقة.

في المقابل، أبلغت مصادر أمنية رويترز اليوم الاثنين بأن اقتراح مصر ينص على إطلاق حماس سراح خمسة محتجزين إسرائيليين “أسبوعيا”، على أن تبدأ إسرائيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعد الأسبوع الأول.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار القائم الأسبوع الماضي، حيث شنت موجة مفاجئة من الهجمات الجوية أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وجاء ذلك بعدما رفضت حماس مقترحات أيدتها إسرائيل لتعديل الاتفاق بهدف إطلاق سراح المزيد من المحتجزين قبل بدء المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم، والتي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل فبراير/ شباط الماضي.

وقالت حماس إنها ستفرج فقط عن الـ59 محتجزا المتبقين، والذين يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين ووقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي.

(وكالات)