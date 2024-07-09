مسؤولة أمريكية تبدأ جولة شرق أوسطية لبحث اتفاق الهدنة في غزة

القدس المحتلة: بدأت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، جولة في المنطقة تبحث خلالها سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء: “تسافر ليف من 8 إلى 14 يوليو/ تموز الجاري إلى الإمارات وقطر ومصر والأردن وإسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى إيطاليا”.

وأضافت: “تجتمع مساعدة الوزير بمسؤولين حكوميين (لم تسمهم) لمناقشة الجهود الدبلوماسية المتواصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وضمان الإفراج عن كافة الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء قطاع غزة”.

كما “تعقد ليف أيضا مناقشات إضافية بشأن مرحلة ما بعد الصراع بطريقة تبني السلام والأمن الدائمين”، وفق المصدر ذاته.

وتتزامن جولة ليف مع بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و”حماس” في قطر ومصر، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى بين الجانبين، ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي اليومين الماضيين، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر إسرائيلية، لم تسمّها، قولها إن المفاوضات “قد تستغرق شهرا”.

وعلى مدار أشهر وأمام التعنّت الإسرائيلي بغطاء أمريكي، لم تنجح جهود الوساطة بالتوصل لاتفاق، حيث أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

(الأناضول)