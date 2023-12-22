مسؤولة أممية: إسرائيل تسعى لتغيير التركيبة السكانية لغزة

لندن – «القدس العربي»: حذّرت خبيرة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من أن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان غزة بشكل دائم «من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة والهجمات الواسعة النطاق والممنهجة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من القطاع المحاصر».

وقالت باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً في بيان، إن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب.

وأضافت أن «إسرائيل تراجعت عن وعود الأمان التي قدمتها لأولئك الذين امتثلوا لأمرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين»، مشيرة إلى أنّ هؤلاء «يتم تشريدهم قسراً مرة أخرى، إلى جانب سكان جنوب غزة».

وتساءلت: «أين سيذهب أهل غزة غداً؟» .

وأضافت: «مع استمرار أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية في التوسع وتعرض المدنيين لهجمات مستمرة يومياً، فإن الاستنتاج الوحيد المنطقي هو أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة تهدف إلى ترحيل جماعي لغالبية السكان المدنيين».

وقالت «تمت تسوية السكن والبنية التحتية المدنية في غزة بالأرض، مما يحبط أي آفاق واقعية لعودة الغزيين المشردين إلى ديارهم، في تكرار لتاريخ طويل من التشريد القسري الجماعي للفلسطينيين من قبل إسرائيل». وتابعت «منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تشريد 1.9 مليون شخص – أي 85 % من سكان غزة – داخلياً. لقد قيد نطاق أوامر الإخلاء إقامتهم في أقل من ثلث أراضي قطاع غزة».

«التهجير القسري والعقاب الجماعي يرقيان إلى جرائم حرب»

وأشارت إلى أن معظم النازحين يعيشون «في ظروف مكتظة، حيث تتزايد الأمراض المعدية، ويكافحون للوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية والصرف الصحي والمأوى، ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الظروف مع حلول فصل الشتاء».

وقالت «لطالما كانت غزة واحدة من أكثر الأراضي كثافة سكانية في العالم. لقد أدّى حصر السكان المدنيين بأكملهم في جزء صغير من قطاع غزة إلى وضع لا يمكن الاستمرار فيه للنازحين داخليًا، وخصوصا النساء والأطفال، بمن في ذلك القاصرون غير المصحوبين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة وإعاقات». وحثّت المجتمع الدولي وحلفاء إسرائيل على وجه الخصوص، على الاعتراف بالتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الذي ميز النزاع الحالي.

وقالت «لقد تم تجاهل مبادئ التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين تمامًا. استهدفت المستشفيات والمدارس والملاجئ عمدًا دون دليل موثوق يدل على أنها أهداف عسكرية، أو هوجمت من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل فقدان الحياة العرضي أو إصابة المدنيين».

وزادت «كان المدنيون في المناطق التي صدرت فيها أوامر الإخلاء، فضلاً عن ما تسمى بـ «المناطق الآمنة»، التي حددتها القوات الإسرائيلية أحاديًا ضد القانون الإنساني الدولي، هدفا للهجمات العشوائية التي قتلت ما يقرب من 19.000 فلسطيني وأصابت أكثر من 51.000».

وأشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أصدر « أوامر إخلاء للمدنيين كانت غير دقيقة ومتناقضة وتعتمد إلى حد كبير على شبكات الكهرباء والاتصالات، والتي غالبًا ما تكون خاضعة لحظر إسرائيلي غير قانوني».

وذكرت المقررة الخاصة أنه بموجب القانون الدولي، لا يفقد الأفراد الذين لا يمتثلون لأوامر الإخلاء حقهم في الحماية. وقالت إن إسرائيل فشلت «في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان عدم انتهاك عمليات التشريد لحقوق الحياة والكرامة والحرية والأمان للمتأثرين».

وأكدت المقررة الخاصة أن «الحصار غير القانوني لإسرائيل وقبضتها على إدخال المساعدات الإنسانية» أدّى «إلى ترك النازحين يعيشون في ظروف مروعة».

وأشارت إلى أن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم «لن تحدث سوى فرق طفيف في الاحتياجات على الأرض إذا لم يُسمح بدخول المزيد من المساعدات»، مذكّرة بان الأمين العام للأمم المتحدة حذّر من أن نظام المساعدات الإنسانية في غزة معرض لخطر الانهيار الشديد.

وأعادت تأكيد مخاوفها من أن أفعال إسرائيل ترقى إلى جرائم حرب العقاب الجماعي والنقل القسري.

ودعت «إسرائيل إلى إنهاء الهجمات على المدنيين فورًا، ووقف حملتها لتغيير تكوين سكان غزة من خلال النزوح القسري الجماعي، وتنفيذ وقف إطلاق نار دائم، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية بلا قيود، وإعطاء الأولوية للحوار لضمان الإفراج الآمن عن الرهائن المتبقين».