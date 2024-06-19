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مسؤولة أممية: الليبيون عبروا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي واستعادة شرعية المؤسسات

19 - يونيو - 2024

رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري

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نيويورك: أكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري أنها عقدت عدة اجتماعات مع مختلف الأطراف في شرق وغرب ليبيا، مشيرة إلى أن الليبيين الذين التقت بهم “عبروا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي واستعادة شرعية المؤسسات”.

وقالت خوري في أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إن هذه الاجتماعات شملت مسؤولين سياسيين وعسكريين وممثلين للنساء والمجتمع المدني والمكونات الثقافية،لافتة إلى أنها  ستستمر في هذه المشاورات وستزور مناطق أخرى في ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية”وال”.

وأضافت أنها  بحثت المقترحات التي قدمت لها وهي “شكل العملية السياسية المستقبلية، ودور الأجسام الخمسة، وأهمية وجود اتفاق للتأكد من احترام الأطراف لنتائج الانتخابات”.

وأوضحت أنها  قدمت خلال المشاورات أفكارا بشأن خارطة الطريق السياسية وملف تشكيل الحكومة للدفع نحو الانتخابات، والتصدي لمحركات النزاع كـ الأمن والاقتصاد ونظام الحوكمة والمركزية.

وتابعت المبعوثة الأممية بالقول إنها “استمعت لشواغل الشعب الليبي بما في ذلك آرائهم السياسية بقيادة وملكية ليبية، مؤكدة أن المواطنين يريدون إيقاف أسباب الصراع والتركيز على النمو الاقتصادي.”

وقالت خوري إن إعلان مفوضية الانتخابات بدء تسجيل الناخبين في 60  بلدية، خطوة مهمة على الرغم من انخفاض مشاركة النساء.

(د ب أ)

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  1. يقول عبدالحق عبدالجبار:
    يونيو 19, 2024 الساعة 9:13 م

    يا جماعة الخير كرر يا مكرر يرسلونهم لتعميق الخلاف واستمرار الانشقاق وتقسيم الكعكة لا غير

    رد

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