مسؤولة أممية تحذر من تصاعد الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا- (فيديو)

نيويورك: تواجه سوريا صراعات إقليمية متفاقمة وهجمات متزايدة داخل البلاد، ما يجعل عام 2024 مرشحا ليكون العام الأكثر عنفا منذ 2020، وفقا لنائبة المبعوث الأممي الخاص نجاة رشدي.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، دعت رشدي جميع الدول والأطراف ذات النفوذ إلى العمل لمنع انجرار سوريا نحو “حريق أوسع نطاقا”.

Deputy Special Envoy for Syria @rochdi_najat told the @UN Security Council today that all parties needed to de-escalate the military situation in the region and within Syria. She also called on all stakeholders to work with @GeirOPedersen to reinvigorate the political process. pic.twitter.com/DpDxtJqK1H

