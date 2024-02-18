سياسة | دولي

مسؤولة أممية تصل أفغانستان لإجراء مناقشات تتعلق بالنساء

منذ ساعتين

حجم الخط
1

كابول: وصلت كاني ويجناراجا مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهاديء إلى أفغانستان لإجراء مناقشات بشأن مشاريع تتعلق بالنساء.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن الأمم المتحدة أعلنت أمس الأول الجمعة عبر منصة ” اكس” أن ويجناراجا سوف تشارك في مناقشات بشأن قضايا النساء، تتضمن المعيشة والتمكين وتوفير الخدمات الأساسية والمشاركة في المجتمع.

ومن المقرر أن تلتقى ويجناراجا مع شركاء التنمية وممثلين من القطاع الخاص، مما يدل على اتجاه متعدد الأوجه للتعامل مع التحديات في  أفغانستان.

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 18, 2024 الساعة 9:57 ص

    ههه ولكن الأمم المتحدة لم تعترف بحكومة طالبان أفغانستان يا إخوان 🤔✋

    رد

أخبار ذات صلة

تاركا كنيسه لجاره.. آخر يهودي يغادر هرات الأفغانية
26 - سبتمبر - 2023
بعد 22 عاما.. تداعيات هجمات 11 سبتمبر لم تنته بعد
11 - سبتمبر - 2023
برنامج الأغذية العالمي يقلص حصص المساعدات الغذائية لمليوني أفغاني
5 - سبتمبر - 2023
ممثلون عن الولايات المتحدة وطالبان يختتمون اجتماعا رفيع المستوى في الدوحة
1 - أغسطس - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية