مسؤولة أممية تصل أفغانستان لإجراء مناقشات تتعلق بالنساء

كابول: وصلت كاني ويجناراجا مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهاديء إلى أفغانستان لإجراء مناقشات بشأن مشاريع تتعلق بالنساء.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن الأمم المتحدة أعلنت أمس الأول الجمعة عبر منصة ” اكس” أن ويجناراجا سوف تشارك في مناقشات بشأن قضايا النساء، تتضمن المعيشة والتمكين وتوفير الخدمات الأساسية والمشاركة في المجتمع.

ومن المقرر أن تلتقى ويجناراجا مع شركاء التنمية وممثلين من القطاع الخاص، مما يدل على اتجاه متعدد الأوجه للتعامل مع التحديات في أفغانستان.

(د ب ا)