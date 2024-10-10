مسؤولة أممية تطالب إسرائيل بوقف قصف لبنان وسحب قواتها

نيويورك: طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إسرائيل بوقف قصف لبنان وسحب قواتها البرية من البلاد.

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مساء الخميس، لبحث التطورات في لبنان، وذلك بناء على طلب فرنسا.

وقالت ديكارلو إن “عجزنا عن وقف العنف وإراقة الدماء أمر مؤسف.. نريد من إسرائيل أن تتوقف عن قصف لبنان وأن تسحب قواتها البرية من هذا البلد”.

كما دعت المسؤولة الأممية حزب الله والجهات غير الحكومية، إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه إسرائيل.

وأضافت بأن “الوضع في لبنان أصبح مثيرا للقلق بشكل متزايد”، مشيرة إلى أن الصراع بين حزب الله والجيش الإسرائيلي اشتد بعد “العمليات البرية” الإسرائيلية في جنوب لبنان.

ولفتت إلى تدهور الوضع الإنساني في لبنان جراء “العمليات البرية” الإسرائيلية، وأن نحو 300 شخص قُتلوا في لبنان خلال أسبوع واحد فقط، مؤكدة أن القطاع الصحي في لبنان يتعرض أيضا لضغوط كبيرة.

ووصفت المسؤولة الأممية الوضع في منطقة الشرق الأوسط بأنه “على شفا حرب شاملة”.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عدوانها الشامل على لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه، مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى مساء الأربعاء عن استشهاد 1323 شخصاً، وإصابة 3698 آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 1.2 مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد حزب الله يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)