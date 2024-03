مسؤولة أممية تطلب إبداء “رد فعل قوي” تجاه إسرائيل بشأن غزة- (تدوينة)

أنقرة: طلبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، من الدول الأوروبية إبداء “رد فعل قوي” تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.

وقالت في تدوينة على منصة “إكس” الاثنين: “أعزائي الأوروبيون، والإيطاليون، والألمان: بعد المحرقة، يتعين علينا أن نعلم أن الإبادة الجماعية تبدأ بتجريد الآخر من إنسانيته”.

وأضافت: “إذا لم يدفعنا الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى رد فعل قوي، فإن أحلك صفحة في تاريخنا الحديث لم تعلمنا شيئاً”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

Fellow Europeans, Italians, Germans: after the Holocaust, we should instinctively know that Genocide starts with dehumanizing the Other.

If Israel's current attack agst Palestinians doesnt prompt our strong reaction, the darkest page of our recent history has taught us nothing.

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) December 4, 2023