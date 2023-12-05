سياسة | دولي

مسؤولة أممية تطلب إبداء “رد فعل قوي” تجاه إسرائيل بشأن غزة- (تدوينة)

5 - ديسمبر - 2023

فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع الغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا

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أنقرة: طلبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، من الدول الأوروبية إبداء “رد فعل قوي” تجاه إسرائيل فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.

وقالت في تدوينة على منصة “إكس” الاثنين: “أعزائي الأوروبيون، والإيطاليون، والألمان: بعد المحرقة، يتعين علينا أن نعلم أن الإبادة الجماعية تبدأ بتجريد الآخر من إنسانيته”.

وأضافت: “إذا لم يدفعنا الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين إلى رد فعل قوي، فإن أحلك صفحة في تاريخنا الحديث لم تعلمنا شيئاً”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 11:38 ص

    هه المسكينة ستتلقى هجمة شرسة مسعورة من اللوبي الصهيوني اليهودي المتغول في الأمم المتحدة من زمان يا هامان 🇵🇸🤕✌️

    رد

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