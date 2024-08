مسؤولة أممية تنشر لقطات للدمار في غزة- (فيديو)

غزة: نشرت لويز ووتردج، مسؤولة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في غزة، لقطات تكشف الدمار في مدينة غزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مقطع فيديو صورته ونشرته عبر صفحتها على منصة “إكس”، الثلاثاء.

وأشارت في منشورها إلى الدمار الكبير في المدينة، حيث يكاد لم يتبق أي مبنى لم يسلم من الاستهداف.

ويظهر في الفيديو خلو الشوارع من السكان، وعدم وجود أي مظاهر للحياة في المدينة المليئة بأنقاض المباني.

ولفتت لويز إلى الدمار الذي شهدته المدينة، قائلة إن “قصص أطفال وأمهات وآباء وحتى عائلات مدفونة تحت الأنقاض. المدن الآن مقابر”.

It’s rare to see buildings without damage or total destruction anymore. Any building fully intact stands out.

Hundreds of thousands of homes & lives destroyed. Stories of children, mothers, fathers, even entire families still buried underneath rubble. Cities are now graveyards. pic.twitter.com/G3Ea2NDVHr

