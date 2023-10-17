مسؤولة أممية: لم نحقق بعد في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة

جنيف: أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني أن المنظمة الدولية لم تفتح تحقيقًا بعد حيال استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، الثلاثاء، لفتت فيه أنها لا تمتلك “جوابًا واضحًا” بخصوص التحقيق.

وكانت تقارير إخبارية سابقة أشارت بأن منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت تقريرًا حول الموضوع ومنظمة العفو الدولية وثقت ذلك.

وفي ردها على هذه التقارير، قالت شامداساني: “هذا موضوع معقد للغاية، ومرة أخرى، لا نملك المعلومات اللازمة للإجابة على هذا السؤال بشكل واضح”.

وأضافت: “يواجه زملاؤنا وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان صعوبات كبيرة في توثيق وجمع وإرسال المعلومات التي تم التحقق منها بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل الاتصال بالإنترنت في غزة، لذلك نواجه مشاكل كبيرة في التحقق من المعلومات وفقًا لمنهجيتنا المعتادة”.

ووجه مراسل وكالة الأناضول سؤالًا قال فيه: ” ألا تعتقدين أن الأمم المتحدة تأخرت قليلاً بعد أن نشرت وسائل الإعلام الدولية لقطات مصورة حول استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض، وقامت منظمتان بتوثيق ذلك؟”.

وردًا على السؤال قالت المسؤولة الأممية: “نتفهم تمامًا خيبة أملكم بشأن هذا الأمر، ولكن يتعين علينا كأمم متحدة أن نكون حذرين للغاية بشأن ما نعلن عنه بشكل قطعي خاصة مع استمرار الحرب وتداول الكثير من المعلومات”.

وتابعت: “لا نملك معلومات تمكننا من الإدلاء بتصريح حول هذه المسألة في الوقت الراهن، لكن من الواضح أن هذه مسألة خطيرة سنتابعها”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، وثقت سابقًا استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في عملياتها العسكرية بغزة ولبنان.

لقطات فيديو تكشف عن استخدام الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليًا خلال غاراته على قطاع غزة pic.twitter.com/RjPrt50qhp — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 9, 2023

🚨الجيش الإسرائيلي يقصف المناطق السكنية قرب ميناء غزة بقنابل الفسفور الأبيض. pic.twitter.com/uKJvyqlSiq — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) October 11, 2023

والأحد، أكدت منظمة العفو الدولية، استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.

وقالت في بيان إن “مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها لقطاع غزة”.

(الأناضول)