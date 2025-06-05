مسؤولة أوروبية: حزمة بقيمة 175 مليون يورو لسوريا “رسالة واضحة” لدعم تعافي البلاد

دمشق: أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويتزا تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لسوريا في “رسالة واضحة” لدعم تعافيها بعد أكثر من 14 عاما من نزاع دام.

وأوضحت شويتزا الخميس، أنها عرضت حزمة المساعدات هذه يوم الأربعاء على المسؤولين السوريين خلال اجتماعاتها معهم، مشيرة الى أنها ستركّز على قطاعات تشمل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري ودعم مؤسساته وتعزيز حقوق الإنسان.

وقالت: “جئتُ إلى هنا حاملة رسالة واضحة مفادها أننا هنا لمساعدة سوريا على التعافي”.

وأضافت من مقرّ الاتحاد الأوروبي في دمشق: “نريد أن تكون عملية إعادة الإعمار والتعافي ملكا لسوريا وبقيادة سورية”، في أول زيارة لمفوضٍ أوروبي منذ إعلان السلطات السورية حكومة انتقالية جديدة في أواخر آذار/ مارس.

وتابعت: “نريد أن نرى سوريا في المستقبل دولة طبيعية وديموقراطية”.

وتواجه السلطات الجديدة بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، تحديات كبرى تتمثل في إرساء حكم فعال والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على البلاد موحدة.

وسعت الإدارة الانتقالية إلى استقطاب المجتمع الدولي ونجحت مساعيها في رفع العقوبات الأمريكية ثم الأوروبية عن سوريا.

على منصة “إكس”، كتبت شويتزا: “هذه لحظة مفصلية، فصل جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا”، واصفة اجتماعها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنه “بنّاء”.

وأكدت شويتزا من جانب آخر أن عودة اللاجئين يجب أن تكون “آمنة وطوعية وكريمة”.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، “لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم”.

وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في آذار/مارس الماضي، وطالت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.

وأكدت شويتزا: “لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة”، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب “إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضوا” في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر اجتماعا وزاريا يضم حوالى 12 دولة متوسطية في 23 حزيران/ يونيو في بروكسل.

وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي الأربعاء بأن المفوضية “تسعى بنشاط لدمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة”.

وقالت شويتزا: “نريد أن نرى سوريا موحدة… هذه عملية. ستتم خطوة بخطوة”.

(أ ف ب)