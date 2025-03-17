مسؤولة أوروبية: علينا المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على سوريا

بروكسل: دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، منذ عهد نظام الأسد المخلوع.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين.

وقالت كالاس في هذا السياق: “الاتحاد الأوروبي يجب أن يقدم المزيد من الدعم لسوريا وذلك بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، نحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات”.

وأشارت إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون اليوم، آخر التطورات في سوريا وأحداث العنف التي حصلت يوم 6 مارس الجاري في الساحل السوري.

وفي هذا السياق أعربت المسؤولة الأوروبية عن بالغ قلقها إزاء ما حصل في الساحل السوري من أحداث عنف بين قوات الأمن وفلول نظام بشار الأسد المنهار.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.

يذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل ستشهد في وقت لاحق الاثنين، مؤتمراً للمانحين من أجل سوريا، ومن المتوقع أن يمثل تركيا في المؤتمر، نائب وزير الخارجية نوح يلماز.

(الأناضول)