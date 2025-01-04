مسؤولة إسرائيلية: إبرام صفقة تبادل هو السبيل للأمن بالمنطقة

قالت رئيسة مجلس أشكول الإقليمي ميخال عوزياهو، السبت، إن إبرام صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة هو السبيل لجلب الهدوء والأمن للمنطقة.

والمجلس الإقليمي أشكول (يضم 32 مستوطنة بمحيط غزة)، وهي منطقة متاخمة لمدينة رفح الفلسطينية.

ونقل موقع “والا” العبري عن بيان لمجلس أشكول قوله إنه “في أعقاب تصاعد إطلاق النار تجاه بلدات غلاف غزة في الأيام الأخيرة، تحدثت عوزياهو مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومع مسؤولي الجيش، بهدف الاطلاع على الوضع الأمني الراهن”.

وفي حديثها مع كاتس، قالت عوزياهو: “يجب علينا أن نتحرك بشكل حاسم اليوم لأننا لن نقبل استمرار واقع يكون فيه إطلاق الصواريخ جزءا من روتيننا اليومي، بينما نشارك في إعادة إعمار المستوطنات”.

وتوجهت عوزياهو إلى القيادة السياسية في إسرائيل بالقول إن مجلس أشكول “يدعو إلى صفقة شجاعة من شأنها أن تغير الواقع الإقليمي، وتعيد إخواننا الأسرى الذين أخذوا بوحشية من منازلهم ويموتون في الأسر، وتجلب الهدوء والأمن لمستوطنات الغلاف”.

وفي وقت سابق السبت، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه “منذ 9 أيام يتم تفعيل صفارات الإنذار المحذرة من إطلاق الصواريخ بشكل مستمر في غلاف غزة، في وقت يحاول السكان قدر الإمكان العودة إلى حياتهم الطبيعية”.

وأضافت: “في الشهر الماضي، تبين أن حوالي نصف الإنذارات حول إطلاق الصواريخ في غلاف غزة كانت عبارة عن إنذارات كاذبة”.

(الأناضول)