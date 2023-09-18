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مسؤولة تنشغل بحياكة الصوف خلال خطاب هام عن وضع الاتحاد الأوروبي- (شاهد)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: ظهرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون وهي منشغلة بحياكة الصوف خلال خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول الوضع في الاتحاد الأوروبي.

واعتبر كثيرون الحادث استخفافا بحديث رئيس المفوضية من جوهانسون.

 

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 11:43 ص

    بإمكان النساء الإنشغال بعدة أمور بنفس الوقت !
    بعكس الرجال الذين يركزوا بموضوع واحد فقط !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 11:51 ص

    دهشت عندما شاهدت ان البرلمانية كانت تحيك الصوف، فعلا شيء ممتاز، كنت أظن أن الألمانيات لا تستهويهن حياكة الصوف يا للطوف 👩‍🌾

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  3. يقول خليفة:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 12:33 م

    هي تستغل الفرص و لا تضيع اية لحظة من وقتها،و بالتالي تضرب عصفورين بحجر واحد.

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