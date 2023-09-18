مسؤولة تنشغل بحياكة الصوف خلال خطاب هام عن وضع الاتحاد الأوروبي- (شاهد)

“القدس العربي”: ظهرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون وهي منشغلة بحياكة الصوف خلال خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول الوضع في الاتحاد الأوروبي.
واعتبر كثيرون الحادث استخفافا بحديث رئيس المفوضية من جوهانسون.
🔻#بالفيديو
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون تنشغل بحياكة الصوف خلال خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول الوضع في الاتحاد الأوروبي pic.twitter.com/1g2UmBklRO
— عبدالكريم طالب الخطيب (@talb_bdalkrym) September 14, 2023
بإمكان النساء الإنشغال بعدة أمور بنفس الوقت !
بعكس الرجال الذين يركزوا بموضوع واحد فقط !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
دهشت عندما شاهدت ان البرلمانية كانت تحيك الصوف، فعلا شيء ممتاز، كنت أظن أن الألمانيات لا تستهويهن حياكة الصوف يا للطوف 👩🌾
هي تستغل الفرص و لا تضيع اية لحظة من وقتها،و بالتالي تضرب عصفورين بحجر واحد.