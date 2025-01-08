مسؤولة سودانية تؤكد أن قوات الدعم السريع اغتصبت أكثر من 550 امرأة

بورت سودان: أعلنت مسؤولة حكومية سودانية الثلاثاء، توثيق تعرض أكثر من 550 امرأة للاغتصاب من عناصر في قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب مع الجيش في نيسان/ أبريل 2023.

وتأتي المعلومات التي كشفتها سليمة إسحق محمد الخليفة، المسؤولة عن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الثلاثاء قوات الدعم السريع بارتكاب “عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي الوحشي” خلال الحرب.

كما وثّقت بعثة تابعة للأمم المتحدة أدلة على “انتشار العنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس” في السودان.

وقالت خليفة إنها وثّقت 554 حالة اغتصاب ارتكبها مقاتلون في قوات الدعم السريع بين نيسان/ أبريل 2023 وكانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأضافت المسؤولة أن هذا الرقم يستند إلى تقارير لأخصائيين في الصحة النفسية ساعدوا الناجيات من الاغتصاب في المرافق الطبية، وبالتالي يمثل جزءا صغيرا من العدد الفعلي للهجمات على النساء خلال تلك الفترة.

وتابعت: “هناك عدة عوامل تمنع تسجيل كل الحالات وهي أن هناك ولايات معزولة تماما مع قطع الاتصالات وعدم تبليغ معظم النساء عن الاغتصاب بسبب الوصم الاجتماعي. وهناك أماكن لا توجد بها أصلا رعاية صحية”.

يشهد السودان منذ أكثر من 20 شهرا نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”.

أدت الحرب إلى مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح 12 مليونا وتسببت بما تصفه الأمم المتحدة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

وقالت سليمة إسحق إنه بين أيلول/ سبتمبر 2023 ونيسان/ أبريل 2024، وافقت السلطات على 36 عملية إجهاض لنساء اغتصبهن عناصر في قوات الدعم السريع معظمهن في العاصمة الخرطوم.

وفي الآونة الأخيرة، تم إجراء 10 عمليات إجهاض لنساء نازحات من ولاية الجزيرة، حيث أبلغ شهود عيان عن سلسلة هجمات دامية لقوات الدعم السريع.

تتطلب عمليات الإجهاض الحصول على موافقة قانونية في السودان، وهي مسموح بها فقط في حالات الحمل المترتب عن الاغتصاب أو حالات الحمل بجنين غير قابل للحياة أو وجود مضاعفات تهدد حياة الحامل.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع ارتكبت “إبادة جماعية” في إقليم دارفور ونفّذت عمليات قتل “منهجية ضد رجال وفتيان واغتصاب نساء وفتيات من مجموعات إثنية معيّنة”.

في تشرين الأول/ أكتوبر، اتهمت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان قوات الدعم السريع ومجموعات مسلحة متحالفة معها بارتكاب “أعمال عنف جنسي وعلى أساس الجنس على نطاق واسع” تشمل “الاغتصاب والاستعباد الجنسي” وغيرها من التجاوزات.

كما وثّقت البعثة حالات عنف قائم على أساس الجنس ارتكبها عناصر في الجيش وفصائل مسلحة متحالفة معه.

وخلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن قوات الدعم السريع تمارس “العنف الجنسي الممنهج على نطاق واسع”.

وكانت قوات الدعم السريع التي لم ترد على طلب للتعليق على الأرقام التي قدمها المسؤولون الحكوميون، رفضت سابقا استنتاجات بعثة الأمم المتحدة ووصفتها بأنها “دعاية”.

(أ ف ب)