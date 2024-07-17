مسؤولة في «هيومن رايتس ووتش» لـ«القدس العربي»: الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل قد تفسر الدوافع لكنها لا تبرر الجرائم

لندن – «القدس العربي» – حوار: وائل الحجار: وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريره لها اتهامات للفصائل الفلسطينية المشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.

واعتبرت ان ما حدث كان مخططا له من قبل غرفة عمليات مشتركة للفصائل.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه هيومن رايتس ووتش أن الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها، هي في صلب أساس الصراع، إلا أنها تقول إن ذلك لا يبرر ما حدث في السابع من أكتوبر.

«القدس العربي» وجهت أسئلتها إلى بلقيس والي المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة.

وفي حديثها قالت إن الفظائع التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي قد تفسر الدوافع لهجمات في السابع من أكتوبر، لكنها لا تبرر الجرائم التي ارتكبها المقاتلون في ذلك اليوم، حسب تعبيرها.

كما قالت ردا على أسئلة «القدس العربي» إن هيومن رايتس ووتش لا تتدخل في موضوع حدود فلسطين او إسرائيل، وتعتبر أن انتهاك إسرائيل لحق عودة الفلسطينيين هو جريمة مستمرة، وأن الاستيطان الإسرائيلي هو جريمة حرب، وكذلك عمليات النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية.

وفيما يلي نص الحوار:

□ اعتبرتم أن ما حدث من طرف المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر هو جريمة ضد الإنسانية، واستندتم في ذلك إلى أن ما حصل كان مخططاً له بشكل مسبق، كيف لكم أن تؤكدوا بداية إذا افترضنا أن ما حصل عبارة عن جرائم، وهذا يحتاج إلى تحقيق قضائي، ولكن كيف لكم ان تجزموا بذلك في كل ما حصل.. هل لديكم دلائل مثبتة عدا عن الشهادات الإسرائيلية فيما يتعلق بهذا الاستنتاج؟

■ ابدأ بالإشارة إلى أن جميع الجماعات المسلحة التي حددناها على أنها شاركت في الهجوم في السابع من أكتوبر هي أيضاً أعضاء في غرفة عمليات مشتركة في غزة التي انخرطت في التدريب والتخطيط وتنفيذ العمليات المسلحة ضد إسرائيل. وبالطبع، قاموا بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية المشتركة، بما في ذلك على الكيبوتسات في غزة قبل السابع من أكتوبر، وهذه هي فقط بعض العلامات على التخطيط الذي جرى للهجوم.

ثم في صباح السابع من أكتوبر، أطلقت كتائب «القسام» هجوماً مخططاً ومنسقاً بشكل كبير براً وبحراً وجواً على إسرائيل من غزة. وبدأ ذلك بموجة من الهجمات الصاروخية العشوائية التي أطلقت من غزة، ولكن أيضاً من قوارب آتية من الساحل وحتى من مظليين بمحركات، مرة أخرى، في وظيفة منسقة بشكل كبير. ثم عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات التي ارتكبت، على سبيل المثال، قتل المدنيين، نرى أن هذه الانتهاكات تم تنفيذها بتشابه كبير عبر مواقع الهجوم المختلفة، حيث وصلت الجماعات المسلحة إلى المناطق السكنية، وقامت بمحاصرة ودخول الكيبوتسات الطريقة نفسها بالضبط. ثم بدأ هؤلاء المقاتلون، مرة أخرى، بزيهم العسكري، بإطلاق النار وقتل المدنيين فور بدء الهجوم في الساعة 6:30 صباحاً. والتسجيلات الصوتية والفيديوهات للجماعات المسلحة للهجوم وانتهاكاتهم، بما في ذلك القتل وأخذ الرهائن وسلب الجثث وتدمير الممتلكات والسرقة، كانوا ينشرون هذه الأمور على قنواتهم على تليغرام. والمنشورات التي كانوا ينشرونها تظهر الطريقة التشغيلية نفسها لهذه الانتهاكات عبر مواقع الهجوم المختلفة.

الشهادات المزيفة

□ ضمن ما استندتم إليه من شهادات من الإسرائيليين والعاملين في مجال الإغاثة التي ثبت أن الكثير من شهاداتهم كانت مزيفة مثل شهادات أفراد منظمة «زاكا»، كما استندتم إلى شهادات الصحافيين الذين سمح لهم الجيش الإسرائيلي دون غيرهم وانتقاهم بزيارة هذه المناطق التي تعرضت للهجوم. هل هذه الشهادات يعتد بها، خصوصا أن الكثير من الشهادات ثبت بطلان مضمونها؟

■ أجرينا مقابلات مع 140 شخصاً لهذا التقرير، جميعهم حددناهم بأنفسنا، ولم يكن لدينا أي تفاعل مع السلطات الإسرائيلية حول من نقابل. ومن بين 94 ناجياً تحدثنا إليهم، كما ذكرت، كان العديد منهم يهوداً إسرائيليين، كان هناك أيضاً فلسطينيون قابلناهم، من غزة، وبدو فلسطينيون وعمال مهاجرون. تحدثنا إلى عدد قليل من عمال الإنقاذ الذين ذكروا مزاعم كاذبة، ولكن لم يزعم أي منهم أنهم شهدوها بأنفسهم. ورفضنا تلك المزاعم ورفضنا شهاداتهم لأننا لم نجدها موثوقة. فيما يتعلق بـ280 قطعة من المحتوى، أي الصور والفيديوهات التي اعتمدنا عليها، حددنا جميعها بأنفسنا لأنها نُشرت علناً على الإنترنت، والعديد منها كان فعلاً من إنتاج الجماعات المسلحة الفلسطينية نفسها. محتواهم هو الأساس الحقيقي للأدلة هنا. أود أن أقول إنه بالنظر إلى كمية المصادر المستقلة التي لدينا لهذا التقرير، فأنا واثقة من أن لدينا صورة واضحة لما حدث في ذلك اليوم.

□ هل يمكن لهيومن رايتس ووتش أن تقول إن ما جمعته من شهادات أو ادلة يمكن ان يعتد بها أمام أي محكمة او جهاز من أجهزة إنفاذ القانون.. هل تعتبر هذه أدلة يعتد بها في محكمة سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها؟

■ سأقول إن ما رأيناه كان مقدارا هائلاً من التناسق في شهادات الناجين التي تلقيناها. تحدثنا إلى 94 ناجياً. كان العديد منهم يهوداً إسرائيليين، وبعضهم كانوا فلسطينيين من غزة، وبعضهم بدو فلسطينيون، وآخرون كانوا عمالاً مهاجرين. ومرة أخرى، هذا التناسق في التكتيكات التي رأوها تُستخدم يشير بشدة إلى أنه لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة أنه عبر 26 موقعاً مختلفاً، كان هنالك مقاتلون يعملون بالطريقة نفسها تماماً وينفذون التكتيكات نفسها لارتكاب الجرائم نفسها. أود أن أشير إلى أننا رأينا تشابهاً في التكتيكات، بما في ذلك كيف أحضر المقاتلون عبر المواقع المختلفة إطارات السيارات. كانوا يفتحون السيارات، يخرجون الإطارات الاحتياطية. كان معهم وقود وأشياء أخرى مطلوبة لإشعال تلك الإطارات. لذلك كانوا مستعدين. ثم أشعلوها تحت نوافذ غرف الأمان حيث كان الناس يختبئون، أو كانوا يشعلون منازل بأكملها، مرة أخرى، بطرق مشابهة جداً. بعضهم كانت لديه قيود لربط أيدي الناس. مرة أخرى، هذا يتطلب قدراً معيناً من التخطيط، وجلب المعدات الصحيحة إلى المعركة. أعتقد أنه من الحقيقة أننا تحدثنا حقاً إلى ما يقرب من 100 ناجٍ والعديد من الآخرين.

الصور والفيديوهات تظهر تناسقاً مذهلاً من حيث الأفعال التي ارتكبها المقاتلون المشاركون. لذلك نعتقد أن لدينا صورة دقيقة، ونعتقد أن كل هذا يظهر أنه كانت هناك سياسة واضحة أو خطة، وأنها امتدت ليس فقط إلى تنفيذ الهجوم، ولكن لارتكاب جرائم محددة.

لا سوابق للاعتداءات الجنسية

□ تحدثتم عن حالات الاعتداء الجنسي من قبل المقاتلين الفلسطينيين. هل رصدتم في السابق أي حالات عنف جنسي من قبل مقاتلي الفصائل الفلسطينية؟

■ لم نوثق أفعالاً مماثلة للعنف الجنسي من هذا النوع من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية في الماضي. وأود أن أقول إن السابع من أكتوبر كان حقاً غير مسبوق بالمقارنة مع الهجمات السابقة الأخرى، بما في ذلك من حيث الحجم، والمدة، وعدد المقاتلين المشاركين. وهذا ينعكس في طبيعة الانتهاكات غير المسبوقة التي شهدناها ووثقناها في ذلك اليوم. أود أن أقول، ومن الجدير بالذكر، أن أفعال العنف الجنسي والمبني على التمييز الجنسي، للأسف، تحدث في سياق الصراع المسلح في جميع أنحاء العالم. حقيقة أن هذه الأفعال وقعت في السابع من أكتوبر، للأسف، ليست فريدة من نوعها لهذا السياق أو الصراع.

□ بوجه عام، تستند خطوط عام 1967 إلى اتفاقيات الهدنة لعام 1949 بين إسرائيل والدول العربية. في حالة غزة، نشير إلى الاتفاقية بين إسرائيل ومصر في عام 1949. في شباط/ فبراير 1950، تم توقيع اتفاقية «مودوس فيفندي»؟؟؟؟ بين مصر وإسرائيل، التي تنص على أن هذا الترتيب المؤقت سيظل ساري المفعول طالما استمرت الاتفاقية الرئيسية نفسها. ونتيجة لذلك، تم اقتطاع حوالي 200 كيلومتر مربع من قطاع غزة لأسباب أمنية. الاتفاقية الأولى، التي وُقعت في رودس في 22 فبراير 1949، واتفاقية «مودوس فيفندي» التي وُقعت بعد عام، محفوظتان في الأمم المتحدة. سؤالي هو: بينما تحدثت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن الاحتلال وأشارت أحيانًا إلى المنطقة المستهدفة من قبل الأجنحة العسكرية الفلسطينية بأنها جنوب إسرائيل، فهل يعني هذا أن هيومن رايتس ووتش، في منهجيتها وعند مناقشة الأراضي المحتلة، تأخذ في الاعتبار فقط الحدود الفعلية لقطاع غزة عند تعريف ما هو محتَل وما هو غير محتَل؟ بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الأرض المحتلة مأهولة بالمدنيين من القوة المحتلة، فهل يتوافق ذلك مع القانون الدولي، وهل يحافظ على الوضع المدني للمستوطنين داخل الأراضي المحتلة؟

■ إسرائيل تدعي أن غزة منطقة معادية وتتنصل من التزاماتها لضمان رفاهية المدنيين الذين يعيشون هناك. ولكن هذا الموقف غير قانوني. إسرائيل هي القوة المحتلة لأنها تسيطر على العديد من جوانب الحياة في غزة، الحدود، المجال الجوي، الاتصالات، الوصول إلى المياه والكهرباء، سجل السكان، فعلياً كل شيء. ووفقاً للقانون الدولي، السيطرة الفعلية تخلق مسؤوليات قانونية. ولهذا السبب فإن إغلاق وحصار إسرائيل لغزة منذ أكثر من 17 عاماً أو أكثر غير قانوني. وضع إسرائيل كقوة محتلة مهم أيضاً لأنه قانونياً، لا يمكنها أن تعامل غزة كمنطقة حرب، حيث يكون شخص آخر مسؤولاً عن حياة الشعب الفلسطيني هناك. سيطرة إسرائيل على غزة والسكان الذين يعيشون هناك أجبرتهم على الاعتماد على إسرائيل للسماح بالوصول إلى أساسيات الحياة الضرورية. بشكل عام، عندما يتعلق الأمر بالحدود، نتبع الأمم المتحدة. نحن لا نقدم أي مطالبات جديدة في هذا التقرير أو في تقاريرنا الأخرى. نحن لا نتخذ موقفاً بشأن حدود إسرائيل أو حدود فلسطين، ولكننا نتخذ موقفاً بشأن التزامات إسرائيل تجاه الناس الذين يعيشون تحت سيطرتها. عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، فإن المستوطنات غير قانونية، والحكومة الإسرائيلية والجيش المسؤول عن المستوطنات مسؤولون عن جرائم الحرب بموجب اتفاقيات جنيف.

لكن بموجب القانون الدولي، هناك سؤال قانوني مختلف حول ما إذا كان المستوطنون عسكريين أم مدنيين. بموجب القانون الدولي، فإن استهداف العسكريين أو الأشخاص الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية هو القانوني فقط. لذلك، بينما المستوطنات هي جرائم حرب، هذا لا يعني أنه يمكن مهاجمة جميع المستوطنين وقتلهم. الآن، وثقت هيومن رايتس ووتش أنه منذ السابع من أكتوبر، وفي عدد متزايد من الحالات، تم تجنيد المستوطنين في الجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي في أي حال كان متورطاً بشكل مباشر في بعض هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، بما في ذلك النقل القسري لمجتمعات بأكملها. لكن ستكون انتهاكاً للقانون الدولي مهاجمة أي شخص في المستوطنات. الافتراض يجب أن يكون أن المدنيين لا يزالون مدنيين. الحفاظ على هذا التمييز الواضح بين المدنيين والمقاتلين في جميع الحالات هذا أمر بالغ الأهمية. عندما تبدأ في طمس الخط، يصبح الوضع خطيراً جداً على المدنيين. وهذا بالضبط ما قامت به إسرائيل والمسؤولون الإسرائيليون عندما زعموا أن جميع الفلسطينيين في غزة مسؤولون عن هجمات السابع من أكتوبر، وهذا خطأ تماماً.

«إسرائيل تحتل غزة وتعتبرها منطقة حرب وهذا مخالف للقانون الدولي»

النكبة الثانية

□ قبل أن أطرح ســـؤالي التالي أريد أن أشير إلى أن الحدود التي نتحدث عنها، حدود الدولة الإسرائيلية، لا نعرف بعد أين تقف؟؟؟ وأين تنتهي. الشيء الآخر الذي أردت الإشارة إليه هو القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في عام 2005، القرار كان 270، وأشار إلى أن حدود غزة، بالنسبة للسلطة الفلسطينية، هي حدود الهدنة في عام 1949، وليست الخطوط التي فرضت في عام 1950. بمعنى أن هذه الحدود لا يمكن تغييرها إلا بمفاوضات سياسية. هذا يقودني إلى أن أسأل إذا كنا نناقش احتلالا استمر لأكثر من 76 عاماً، بما في ذلك استراتيجية الاستيطان، وإنشاء المستوطنات، فضلا عن أن الفلسطينيين يعتقدون بناءً على الحقائق، في العديد من الحالات، أن العديد من المستوطنات، سواء كانت كيبوتسات أو موشافيم، كما يسمونها، أو يسميها الإسرائيليون، بُنيت على أراض كانت أصلاً للفلسطينيين، لعائلاتهم. ألا يضيف هذا بُعداً آخر للنزاع الذي لم يُحل بعد؟ ألا يضع الاحتلال والاستعمار، وفشل الأمم المتحدة، وفشل مجلس الأمن والقانون الدولي، في التعامل مع هذه القضايا، في قلب كل الصراعات في هذه المنطقة؟

■ وصف العديد من الفلسطينيين الهجمات في غزة منذ السابع من أكتوبر بالنكبة الثانية. وكذلك فعل بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية. قال أحدهم حرفياً، نحن ننفذ نكبة غزة. هيومن رايتس ووتش نددت بإسرائيل لانتهاكها حق العودة الفلسطيني، وهو جريمة مستمرة. وخلصنا إلى أن إسرائيل مسؤولة عن سياسة الفصل العنصري، وهي جريمة ضد الإنسانية، بالإضافة إلى جريمة الاضطهاد المستمرة. لقد وثقنا الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب لعقود، ونـــددنا بالإفلات من العقاب الذي يواجهه الفلسطينيون، وسلطنا الضوء على مسؤولية ليس فقط إسرائيل، بل وعلى مسؤولية حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة. لقد قمنا بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من قبل الجيش الإسرائيلي، عاماً بعد عام. ونظراً لحجم ومدة الانتهاكات، تمتد المسؤوليات أيضاً إلى القطاع الخاص. لقد دعونا الشركات في جميع أنحاء العالم إلى إنهاء أنشطتهم وعلاقاتهم مع المستوطنات الإسرائيلية.

قد تفسر هذه الفظائع الإسرائيلية الدوافع للهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر، لكنها لا تبرر الجرائم التي ارتكبها المقاتلون في ذلك اليوم. عندما يتحدث القانون الدولي عن الجرائم، يتحدث عن الأفعال والاختيارات التي يقوم بها الأفراد. عندما يختار الأفراد مهاجمة ليس قواعد الجيش الإسرائيلي، ولكن قتل المدنيين، وحرق المنازل المدنية، وأخذهم رهائن، القانون الدولي واضح أن هذه أفعال إجرامية.

□ في التوصيات التي يخلص إليها التحقيق توصيات للسلطة الفلسطينية بعدم التعاون مع الأجنحة المسلحة التي ذكرها التقرير، هل هذا يشمل الأحزاب والمنظمات التي تتبع إليها هذه الأجنحة، والتي انخرط بعضها في العملية السياسية خلال السنوات الماضية وخاض بعضها انتخابات رئاسية او تشريعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ وإذا كانت الإجابة نعم، ألا يعني ذلك أن شريحة واسعة من الممثلين السياسيين للشعب الفلسطيني قد يفرض عليها عزل سياسي في ظل عدم وجود انتخابات في الوقت الحالي لأسباب معروفة؟

«لم نوثق حوادث عنف جنسي من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية في الماضي»

■ تقريرنا يربط بشكل واضح الأجنحة العسكرية لخمس جماعات سياسية فلسطينية بالهجمات. ويجب أن تُحاسب هذه الأجنحة العسكرية على الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلوها. وهذا يعني أن الجماعات السياسية تحتاج إلى النأي بنفسها عن أجنحتها العسكرية والوحدات الخاصة داخل تلك الأجنحة العسكرية التي نفذت الانتهاكات في ذلك اليوم. وتحتاج الأجنحة السياسية أيضاً إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد المقاتلين والقادة المتورطين.

عدم الاتصال بالشعبية والديمقراطية

□ ذكرتم في مؤتمركم الصحافي أنه تم الاتصال بجماعتين سميتموهما في تقريركم، وهما الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. ولكنّ قيادتي الجبهتين أكدتا لـ»القدس العربي» انه لم يتم الاتصال بهما، على الأقل قبل مؤتمركم الصحافي. ألا يضعف ذلك من مصداقية تقريركم بعدم إتاحة المجال لمن تتهمونه بالرد على اتهاماتكم؟

■ بمجرد أن حددنا الجماعات المسلحة الخمس المتورطة في الهجوم، حاولنا العثور على القنوات المناسبة للتواصل لتقديم تأكيداتنا لهم جميعاً. للأسف، واجهنا صعوبة كبيرة في تحديد الأفراد المناسبين داخل بعض هذه الجماعات للتواصل معهم، بما في ذلك بعضهم في غزة، بالطبع، إلى حد كبير بسبب الوضع في غزة وصعوبة الوصول إلى الناس داخل غزة. تمكنا من العثور على أشخاص داخل «الجهاد الإسلامي» للتواصل معهم. لم يستجيبوا لنا. وتمكنا من تحديد أشخاص داخل «حماس» كانوا قادرين على مشاركة أسئلتنا مع «كتائب القسام». كان من المثالي الحصول على المزيد من الفرص للتفاعل مع الجماعات المسلحة الأخرى المتورطة. وتجدر الإشارة إلى أن كتائب «القسام» هي التي قادت الهجوم، وقادت التخطيط للهجوم. الحصول على مدخلاتهم والتفاعل معهم، كنا نعتقد أنه أمر بالغ الأهمية للبحث.