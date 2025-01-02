السلطات الأمريكية: المشتبه به في انفجار لاس فيغاس كان مصاباً بطلق ناري في الرأس

لاس فيغاس- الولايات المتحدة: أعلنت السلطات الأمريكية الخميس أنّ المشتبه به في تفجير شاحنة “سايبرتراك” التي تنتحها شركة تيسلا خارج “فندق ترامب” في لاس فيغاس، كان مصابا بطلق ناري في الرأس.

وقال شريف شرطة لاس فيغاس كيفن مكماهيل للصحافيين “اكتشفنا أيضا عبر تقرير الطبيب الشرعي أنّ الشخص كان مصابا بطلق ناري في الرأس قبل انفجار السيارة”، ملمّحا الى أنه قد يكون حاول الانتحار.

وأضاف أنّه لم يتم التعرّف على الجثة بشكل رسمي بعد.

وأكدت السلطات أن دوافع المشتبه به في انفجار الشاحنة لا تزال “غير معروفة”، بينما يتعامل المحققون مع الهجوم كعملية “إرهابية” محتملة.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” سبنسبر إيفانز للصحافيين إن “الدافع في هذه اللحظة لا يزال غير معروف”، مشيرا الى أن المحققين لا يتجاهلون أن الانفجار وقع عند مدخل فندق يحمل اسم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفي سيارة تنتجها شركة أحد داعميه أبرز داعميه وحلفائه إيلون ماسك. لكن إيفانز شدد على أن السلطات “ليس في حوزتها حاليا أي معلومات تؤكد بشكل قاطع” أن دوافع الانفجار مرتبطة بأيديولوجيا معينة.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن المشتبه به في التفجير كان جنديا بالجيش الأمريكى.

وحدد شرطيان بقوات إنفاذ القانون الرجل الذي كان بداخل الشاحنة الصغيرة ذات التصميم المستقبلي بأنه ماثيو ليفيلسبيرجر.

وتحدث الشرطيان بقوات إنفاذ القانون إلى وكالة (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويتهما نظرا لعدم حصولهما على تصريح من السلطات بالحديث عن التحقيق الذي تجريه.

وقال المسؤولون الثلاثة إن ليفيلسبيرجر كان فردا في الخدمة بالجيش أمضى وقتا بالقاعدة التي كانت تعرف باسم فورت “براج”، وهي قاعدة عسكرية ضخمة في نورث كارولينا تضم قيادة القوات الخاصة بالجيش.

(وكالات)