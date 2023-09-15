مسؤولون ألمان: ندعو الولايات المتحدة إلى بذل جهود ضد بوتين وندعم تمديد الحماية للاجئين الأوكرانيين

واشنطن-برلين: دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الولايات المتحدة إلى بذل جهد مشترك ضد الحرب الروسية في أوكرانيا. حيث قالت بيربوك في تصريحات لبرنامج “تقرير خاص مع بريت باير” الذي بثته قناة “فوكس نيوز: التلفزيونية الأمريكية المحافظة أمس الخميس (بالتوقيت المحلي): “(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يحارب أيضا الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، ولذلك يتعين أن تتضافر جهودنا… نحن أقوى من عدوان بوتين الوحشي”.

وردا على سؤال حول كيفية إنهاء الحرب، قالت بيربوك: “بالحرية والسلام لأوكرانيا. وسندعم أوكرانيا طالما استمرت الحرب”.

وتحدثت بيربوك أيضا عن زيارتها لتكساس، حيث التقت الحاكم الجمهوري للولاية غريغ أبوت. وقالت بيربوك إنها أرادت تكوين فكرة عن الحياة اليومية لعامة السكان، مضيفة أنها اطلعت على كيفية تحول الولاية، المعروفة بثرواتها النفطية، بصورة متزايدة إلى الطاقة المتجددة.

ومن جهتها، أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن تأييدها لتمديد وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا.

وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: “أؤيد بشدة تمديد الاتحاد الأوروبي لوضع الحماية للاجئين من أوكرانيا”، مضيفة أنها ستناقش هذه القضية قريبا مع باقي وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء الماضي أنها ستقترح توسيع قواعد الحماية المؤقتة للأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي.

ويُعفى الأوكرانيون الفارون من الحرب من إجراءات اللجوء الطويلة التي تطلبها عادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبدلا من ذلك، يحق لهم على الفور الحصول على إعانات اجتماعية وتصريح بالعمل والحصول على التعليم والسكن.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي تعليق لوائح اللجوء للأوكرانيين بعد بدء الغزو الروسي الكامل في شباط/فبراير 2022. ومن المقرر أن ينتهي التعليق الحالي في آذار/مارس 2024. وقالت فون دير لاين إنها ستقترح على عواصم الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات حتى آذار/مارس 2025 على الأقل، مشيرة إلى أن هناك 4 ملايين أوكراني لجؤوا إلى الاتحاد الأوروبي، منذ أن شنت موسكو غزوها في شباط/فبراير 2022.

وقالت فيزر: “يجب أن نستمر في حماية حياة العديد من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من الحرب الوحشية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”، مضيفة أن أكثر من مليون أوكراني لجؤوا إلى ألمانيا، وتشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين في ألمانيا بذلوا قصارى جهدهم لمساعدة اللاجئين.

وقالت فيزر: “من خلال هذا الجهد المشترك الكبير، أنقذنا العديد من الأرواح وأظهرنا تضامنا كبيرا مع أوكرانيا. وعلينا تقديم هذه المساعدة طالما استمرت هذه الحرب الرهيبة”.

(د ب أ)