مسؤولون ألمان ينشرون صورة المشتبه به في هجوم الطعن في زولينغن

عناصر من الشرطة يرافقون المشتبه به في هجوم الطعن في زولينغن

برلين: في أعقاب هجوم الطعن العشوائي في مدينة زولينغن بغربي ألمانيا، نشر محققون ألمان ملصقا به صورة للمشتبه يوم الجمعة مع طلب للدعم.

وكان رجل قد قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب آخرين في مهرجان في زولينغن يوم 23 آب/ أغسطس. وتحتجز السلطات الألمانية حاليا الجاني المزعوم وهو رجل متطرف (26 عاما) من سوريا. وقد تم اعتقال الرجل مساء اليوم التالي للهجوم، يوم 24 آب/ أغسطس.

ويطلب الملصق من الجمهور تقديم “معلومات بشأن الشخص الموجود في الصورة ومكان وجوده في الفترة من 23 وحتى 24 آب/ أغسطس” وذلك في نداء وجهه المدعي العام الألماني وشرطة دوسلدورف.

وقالت السلطات أيضا إنها تركز على سترة مطر صفراء ظهرت في الصورة، وسألت السلطات “من يستطيع أن يقدم معلومات عن أصل سترة المطر التي في الصورة؟” بدون تقديم مزيد من المعلومات.

(د ب أ)