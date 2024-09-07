مسؤولون ألمان ينشرون صورة المشتبه به في هجوم الطعن في زولينغن

برلين: في أعقاب هجوم الطعن العشوائي في مدينة زولينغن بغربي ألمانيا، نشر محققون ألمان ملصقا به صورة للمشتبه يوم الجمعة مع طلب للدعم.
وكان رجل قد قتل ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب آخرين في مهرجان في زولينغن يوم 23 آب/ أغسطس. وتحتجز السلطات الألمانية حاليا الجاني المزعوم وهو رجل متطرف (26 عاما) من سوريا. وقد تم اعتقال الرجل مساء اليوم التالي للهجوم، يوم 24 آب/ أغسطس.
ويطلب الملصق من الجمهور تقديم “معلومات بشأن الشخص الموجود في الصورة ومكان وجوده في الفترة من 23 وحتى 24 آب/ أغسطس” وذلك في نداء وجهه المدعي العام الألماني وشرطة دوسلدورف.
وقالت السلطات أيضا إنها تركز على سترة مطر صفراء ظهرت في الصورة، وسألت السلطات “من يستطيع أن يقدم معلومات عن أصل سترة المطر التي في الصورة؟” بدون تقديم مزيد من المعلومات.
(د ب أ)
بسم الله الرحمن الرحيم
لم تثبت إدانة الشخص المحتجز حيث تم اعتقاله مساء اليوم التالي للهجوم، يوم 24 آب/ أغسطس بينما تطلب السلطات تقديم “معلومات بشأن الشخص الموجود في الصورة ومكان وجوده في الفترة من 23 وحتى 24 آب/ أغسطس” وذلك في نداء وجهه المدعي العام الألماني وشرطة دوسلدورف.وقالت السلطات أيضا إنها تركز على سترة مطر صفراء ظهرت في الصورة، وسألت السلطات “من يستطيع أن يقدم معلومات عن أصل سترة المطر التي في الصورة؟”
لا شك أن ذلك يشير إلى نتيجة واحدة: “نزاهة السلطات الألمانية ببحثها عن الأدلة دون توجيه أحكام مسبقة”.
قالوا كيف تعرف أنها كذبة كبيرة قال من كبرها الحلف الصهيوصليبي وخاصة ألمانيا النازية في مازق وضعه فيه طوفان الأقصى بعد أن تظهر الشعوب الغربية أن اليهود ليسوا ضحايا وان الحرب على الارهاب ليست سوى حرب على الاسلام
المضحك في نداء جلاوزة الجستابو والشتازي الذين يحققون مع الجانب المزعوم يطلقون من الجمهور ( الألماني) أن يقدم لهم معلومات عن مكان وجود الجانب في الفترة التي كان مختفي بها والتي تقدر بأكثر من ستة اشهر
للتذكير فقط عندما كان الأميريكان يبحثون عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعوم قدمت لهم المخابرات الألمانية جاسوس عراقي كان يزعم انه يملك معلومات سيقدمها مقابل الموافقة على طلب لجوئه وقد سخر منهم الامريكان الذين كانوا يعرفون انه لا توجد مثل هذه الأسلحة إلى أن حصلت غزوة برجي التجارة وأصبح الامريكان بحاجة إلى أي شيء اضرب عندها رجعوا إلى المهبل في المخابرات الألمانية الذين احتفلوا بهذا الإنجاز قبل ان تكتشف الكذب ويصيحون اضحوكة لكل البشرية