سياسة | دولي

مسؤولون: أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات ضد الحوثيين في اليمن- (تدوينات)

منذ 26 دقيقة

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واشنطن:  قال أربعة مسؤولين أمريكيين لرويترز يوم الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون في اليمن في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي أطلقتها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام امريكية.

وأضاف المسؤولون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

 وقال قيادي في جماعة الحوثي إن غارات استهدفت عدة مدن يمنية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وكتب القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى على منصة إكس “‏العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار”.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ”عدوان أمريكي”.

(وكالات)

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