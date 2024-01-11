مسؤولون: أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات ضد الحوثيين في اليمن- (تدوينات)

واشنطن: قال أربعة مسؤولين أمريكيين لرويترز يوم الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا شن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحوثيين في اليمن، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هجمات ضد الجماعة المتحالفة مع إيران منذ شرعت في استهداف سفن في البحر الأحمر أواخر العام الماضي.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون في اليمن في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي أطلقتها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، وفقا لما أفاد به مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام امريكية.

وأضاف المسؤولون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

وقال قيادي في جماعة الحوثي إن غارات استهدفت عدة مدن يمنية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وكتب القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى على منصة إكس “‏العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار”.

يشرفنا أن يشن علينا عدوان ثلاثي أمريكي إسرائيلي بريطاني في يوم جمعة رجب وهو اليوم الذي دخل فيه أهل اليمن إلى الاسلام، ومن أجل فلسطين ، لكي نربط الماضي بالحاضر، وننطلق لمواجهة هذا العدوان ،ورفع راية الإسلام من جديد.#لستم_وحدكم — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 11, 2024

عاجل العدوان الامريكي الصهيوني البريطاني على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار . — عبدالقادر المرتضى (@abdulqadermortd) January 11, 2024

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لـ”عدوان أمريكي”.

(وكالات)