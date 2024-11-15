مسؤولون أمريكيون: إيران قدمت تأكيدات مكتوبة لإدارة بايدن أنها لم تسع إلى اغتيال ترامب

“القدس العربي”: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن “إيران قدمت تأكيدات مكتوبة لإدارة بايدن أنها لم تسع إلى اغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب“.

وكشف المسؤولون أن “واشنطن وجهت رسالة لإيران في سبتمبر الماضي تحذرها من مغبة الإضرار بترامب، حيث حذرت من أن أي محاولة لاغتيال ترامب ستعد عملا من أعمال الحرب”، بحسب ما نقل موقع “النشرة” عن وول ستريت جورنال.

ويأتي ذلك بعد أن ادعت وزارة العدل الأمريكية أنها كشفت عن مخطط متعلق بإيران لقتل ترامب، حيث وجهت الاتهامات لرجل قال إنه كُلف من قبل مسؤول حكومي قبل الانتخابات الرئاسية باغتيال ترامب، وهو ما نفته السلطات الإيرانية علنًا.

ويشار إلى أن ترامب أمر في ولايته الرئاسية السابقة بقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وذلك في عملية اغتيال نفذت في بغداد عبر طائرة مسيّرة عام 2020.