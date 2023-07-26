مسؤولون أمريكيون يلتقون وفدا من طالبان في الدوحة لبحث الأمن وقضايا حقوقية

صورة أرشيفية من محادثات سابقة في الدوحة بين طالبان ووفود أجنبية

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين سيلتقون وفدا من ممثلي حركة طالبان و”خبراء فنيين” من وزارات أفغانية رئيسية خلال زيارة إلى الدوحة هذا الأسبوع، مضيفة أنهم سيبحثون قضايا الأمن والمخدرات وحقوق النساء.

وذكرت الوزارة في بيان أن توماس وست المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان ورينا أميري المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان سيتوجهان إلى عاصمة قازاخستان ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 31 يوليو/ تموز وسيلتقون وفد طالبان.

(رويترز)