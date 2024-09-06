مسؤولون أمميون يحذرون من المجاعة في غزة.. 50 ألف طفل يعانون “سوء التغذية”

غزة – “القدس العربي”:

دق مسؤولون أمميون ناقوس الخطر، بسبب قلة الطعام وسوء تغذية الأطفال في قطاع غزة، وحذروا من تفاقم أزمة الجوع.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهو يتحدث عن أزمة الجوع في غزة والسودان، قوله “إن اشتداد وتيرة الصراعات في غزة والسودان (..) يزيد من عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن أزمة الغذاء في غزة “لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية”، في ظل وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان، بحاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة.

وأوضح أنه بسبب الأزمة في غزة “عانى نصف السكان من المجاعة خلال هذه الفترة ارتفاعا من ربع السكان”.

وفي السياق، قال الدكتور فيكتور أغوايو مدير التغذية ونمو الطفل في “اليونيسف”، إنه زار غزة الأسبوع الماضي، ورأى بنفسه كيف أدت شهور من الحرب على المدنيين والقيود الشديدة المفروضة على الاستجابة الإنسانية إلى “انهيار أنظمة الغذاء والصحة والحماية، مع عواقب كارثية على تغذية الأطفال”.

ووصف النظام الغذائي للأطفال الصغار بأنه “رديء للغاية”، حيث لا يتناول أكثر من 90 في المائة منهم سوى نوعين من الطعام، يوميا، في أفضل الأحوال.

وقال “نحن نقدر أن أكثر من 50 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج منقذ للحياة الآن”.

وأوضح أنه التقى خلال زيارته لغزة أطباء وممرضات وعاملين في مجال التغذية، ينفذون البرامج التي تدعمها منظمته الأممية، وقال “استمعت إلى نضالات الأمهات والآباء في سبيل إطعام أطفالهم، وما من شك لدي في أن خطر المجاعة وأزمة التغذية الشديدة واسعة النطاق في غزة حقيقي”.

وشد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقال “إن هناك سبيلا واحدا لمنع ذلك الخطر”، وتابع “نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، على الفور، ومع وقف إطلاق النار، يجب توفير وصول إنساني مستدام وواسع النطاق إلى قطاع غزة بأكمله”.