روسيا تعلن مقتل طفل بضربة من مسيرات أوكرانية على منطقة موسكو- (فيديوهات)

موسكو: أعلنت روسيا الثلاثاء أنّ طفلاً قُتل في منطقة موسكو في غارة أوكرانية، وذلك بعيد تأكيدها أنها أسقطت خلال الليل ما لا يقل عنّ 71 طائرة مسيّرة معادية.

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور عبر تطبيق “تلغرام”، إنّ “طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات قتل للأسف” بعد أن ضربت طائرة بدون طيار مبنى سكنيا في رامنسكوي الواقعة على المشارف الجنوبية الشرقية للعاصمة.

وأضاف أنّ الهجوم أوقع أيضاً جريحا واحدا.

🚨‼️ 🇷🇺🇺🇦Air defense forces are currently repelling a massive UAV attack on the Moscow region. One of the drones hit a multi-story residential building in Ramenskoye. The balconies on the 11th and 12th floors were completely burned down, and the shock wave knocked out glass from… pic.twitter.com/tt6T5t1lhX — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) September 10, 2024

وأتى هذا الإعلان بعيد تأكيد السلطات المحلية ووكالة تاس الحكومية الروسية أنّ الدفاعات الروسية المضادّة للطائرات أسقطت فوق الأراضي الروسية ليل الإثنين-الثلاثاء ما لا يقلّ عن 75 طائرة بدون طيّار أوكرانية.

وبحسب الحاكم فإنّ 14 من هذه الطائرات المسيّرة تم إسقاطه في منطقة موسكو.

In effort to shoot down Ukrainian drones, Moscow air defenses succeeded in bombing residential buildings in the past few hours. Several other regions of Russia also had visits pic.twitter.com/0tPSvH0EHL — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 10, 2024

وأدّى هذا الهجوم الجوي الواسع النطاق إلى تعطل الرحلات الجوية في عدد من مطارات موسكو، بحسب مواقعها.

BREAKING: For the first time, Ukrainian drones are striking Domodedovo International Airport in Moscow. It’s the second-largest airport in Moscow after Sheremetyevo Airport.pic.twitter.com/3bLayJsykz — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2024

وفي منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا “تمّ اعتراض وتدمير 59 طائرة بدون طيار معادية”، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز، مؤكدا أنّ هذا القصف لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

كما قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية إيجور أرتامونوف على تيليغرام إن عدة طائرات مسيرة أسقطت في المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات جنوبي موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

كما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في منطقة تولا جنوبي موسكو، بحسب تاس.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي تدمير طائرات أوكرانية بدون طيار يتم إطلاقها ضد أراضيها ونادرا ما تصل إلى منطقة موسكو.

وفي كثير من الأحيان لا يكشف المسؤولون الروس عن المدى الكامل للأضرار التي تخلفها الهجمات الأوكرانية.

(وكالات)

(رويترز)