روسيا تعلن مقتل طفل بضربة من مسيرات أوكرانية على منطقة موسكو- (فيديوهات)

موسكو: أعلنت روسيا الثلاثاء أنّ طفلاً قُتل في منطقة موسكو في غارة أوكرانية، وذلك بعيد تأكيدها أنها أسقطت خلال الليل ما لا يقل عنّ 71 طائرة مسيّرة معادية.

وقال حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف في منشور عبر تطبيق “تلغرام”، إنّ “طفلاً يبلغ من العمر 9 سنوات قتل للأسف” بعد أن ضربت طائرة بدون طيار مبنى سكنيا في رامنسكوي الواقعة على المشارف الجنوبية الشرقية للعاصمة.

وأضاف أنّ الهجوم أوقع أيضاً جريحا واحدا.

وأتى هذا الإعلان بعيد تأكيد السلطات المحلية ووكالة تاس الحكومية الروسية أنّ الدفاعات الروسية المضادّة للطائرات أسقطت فوق الأراضي الروسية ليل الإثنين-الثلاثاء ما لا يقلّ عن 75 طائرة بدون طيّار أوكرانية.

وبحسب الحاكم فإنّ 14 من هذه الطائرات المسيّرة تم إسقاطه في منطقة موسكو.

