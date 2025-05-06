مسؤولون: أوكرانيا تهاجم موسكو بمسيّرات لليلة الثانية

موسكو: قال مسؤولون روس إن وحدات الدفاع الجويّ دمّرت سربا من الطائرات الأوكرانية المسيّرة التي كانت تستهدف موسكو في هجوم لليلة الثانية على التوالي وأدى إلى إغلاق مطارات العاصمة.

وذكر رئيس بلدية المدينة سيرجي سوبيانين أنه تم تدمير ما لا يقل عن 19 طائرة مسيّرة أوكرانية لدى اقترابها من موسكو “من اتجاهات مختلفة”.

وكتب سوبيانين على تطبيق تليغرام “لم يُسجل أي دمار أو إصابات في المواقع التي سقطت فيها الشظايا”.

وأضاف أن بعض الحطام سقط على أحد الطرق السريعة الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وذكرت وكالة النقل الجويّ الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تليغرام أنها أوقفت الرحلات في المطارات الأربعة التي تخدم موسكو لضمان سلامة الملاحة الجوية.

كما تم إغلاق مطارات في عدد من المدن بالمنطقة.

وفي اليوم السابق، دمّرت وحدات الدفاع الجويّ الروسية أربع طائرات مسيّرة أوكرانية عند اقترابها من موسكو، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من كييف بشأن أحدث هجوم. وتقول أوكرانيا إن هجماتها بالطائرات المسيّرة تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة لجهود موسكو الحربية، وتأتي ردّا على الهجوم الروسي المستمر على الأراضي الأوكرانية.

(رويترز)