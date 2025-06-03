مسؤولون أوكرانيون يصلون واشنطن لإجراء محادثات دفاعية واقتصادية- (تدوينة)

كييف: وصل وفد من كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى واشنطن الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول قضايا الدفاع والاقتصاد، غداة الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المستشار الرئاسي أندريه يرماك على مواقع التواصل الاجتماعي “ننوي مناقشة الدعم الدفاعي والوضع في ساحة المعركة، وتشديد العقوبات على روسيا”.

وأكد يرماك أن الوفد ترأسه وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، ويضم أيضا مسؤولين في مجال الدفاع.

А ще – про питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Також обговоримо пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви. Буде чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США @POTUS . — Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 3, 2025

وأضاف أن الأوكرانيين سيلتقون بمسؤولين جمهوريين وديمقراطيين، بالإضافة إلى “فريق الرئيس دونالد ترامب”.

وأشار إلى أنه سيتم بحث مسألة “إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحّلين من روسيا”.

وكانت أوكرانيا قالت الإثنين إنها أرسلت خلال المحادثات مع موسكو قائمة بأسماء مئات الأطفال الأوكرانيين مؤكدة أن روسيا “رحّلتهم” وأنها تطالب بإعادتهم إلى وطنهم.

وأكد ترامب خلال حملته الانتخابية أنه سيضع حدا سريعا للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في العام 2022. ويحاول منذ أسابيع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين البلدين.

وأعرب ترامب عن غضبه من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا والاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(أ ف ب)