سياسة | دولي

مسؤولون أوكرانيون يصلون واشنطن لإجراء محادثات دفاعية واقتصادية- (تدوينة)

منذ 50 دقيقة

جنود أوكرانيون في منطقة خاركيف

حجم الخط
0

كييف: وصل وفد من كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى واشنطن الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين حول قضايا الدفاع والاقتصاد، غداة الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال المستشار الرئاسي أندريه يرماك على مواقع التواصل الاجتماعي “ننوي مناقشة الدعم الدفاعي والوضع في ساحة المعركة، وتشديد العقوبات على روسيا”.

وأكد يرماك أن الوفد ترأسه وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، ويضم أيضا مسؤولين في مجال الدفاع.

وأضاف أن الأوكرانيين سيلتقون بمسؤولين جمهوريين وديمقراطيين، بالإضافة إلى “فريق الرئيس دونالد ترامب”.

وأشار إلى أنه سيتم بحث مسألة “إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحّلين من روسيا”.

وكانت أوكرانيا قالت الإثنين إنها أرسلت خلال المحادثات مع موسكو قائمة بأسماء مئات الأطفال الأوكرانيين مؤكدة أن روسيا “رحّلتهم” وأنها تطالب بإعادتهم إلى وطنهم.

وأكد ترامب خلال حملته الانتخابية أنه سيضع حدا سريعا للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في العام 2022. ويحاول منذ أسابيع التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين البلدين.

وأعرب ترامب عن غضبه من كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا والاوكراني فولوديمير زيلينسكي.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات لترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي
منذ 19 ساعة
كييف تعلن إسقاط 52 من أصل 80 طائرة مسيرة روسية خلال الليل
منذ 22 ساعة
تفاصيل جديدة.. جواسيس أوكرانيون أخفوا طائرات مسيرة لمهاجمة 41 قاذفة روسية على بعد 4300 كم- (فيديو)
1 - يونيو - 2025
القوات الروسية تتقدم في منطقة سومي ومخاوف أوكرانية من هجوم واسع
31 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية