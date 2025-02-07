مسؤولون: إدارة ترامب تعتزم خفض كل وظائف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باستثناء جزء بسيط منها

واشنطن: قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس خطة لخفض حاد في عدد الموظفين العاملين في مشاريع المساعدات الأمريكية حول العالم، كجزء من تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ستبقي على أقل من 300 وظيفة من أصل الآلاف.

وأبلغ موظفان حاليان ومسؤول سابق كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكالة أسوشيتد برس(أ ب) بشأن خطة الإدارة التي تم تقديمها للمسؤولين الكبار المتبقين في الوكالة يوم الخميس. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب أمر من إدارة ترامب يمنع موظفي الوكالة من التحدث مع أي شخص خارج الوكالة.

ووفقا للخطة، سيجري الاحتفاظ بأقل من 300 موظف في الخدمة من أصل 8 آلاف موظف متعاقد ومباشر حاليا. وهؤلاء، بالإضافة إلى عدد غير معروف من 5 آلاف موظف دولي تم توظيفهم محليا ويعملون في الخارج، سيتولون تشغيل البرامج القليلة التي ترى الإدارة أنه من الضروري الحفاظ عليها في الوقت الراهن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تقليص العدد إلى 300 سيكون دائما أم مؤقتا، ما يسمح بعودة المزيد من الموظفين بعد ما تقول إدارة ترامب إنه مراجعة للبرامج التي تريد استئنافها.

(أ ب)