سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مسؤولون: إدارة ترامب تعتزم خفض كل وظائف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باستثناء جزء بسيط منها

7 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

واشنطن: قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس خطة لخفض حاد في عدد الموظفين العاملين في مشاريع المساعدات الأمريكية حول العالم، كجزء من تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث ستبقي على أقل من 300 وظيفة من أصل الآلاف.

وأبلغ موظفان حاليان ومسؤول سابق كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكالة أسوشيتد برس(أ ب) بشأن خطة الإدارة التي تم تقديمها للمسؤولين الكبار المتبقين في الوكالة يوم الخميس. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب أمر من إدارة ترامب يمنع موظفي الوكالة من التحدث مع أي شخص خارج الوكالة.

ووفقا للخطة، سيجري الاحتفاظ بأقل من 300 موظف في الخدمة من أصل 8 آلاف موظف متعاقد ومباشر حاليا. وهؤلاء، بالإضافة إلى عدد غير معروف من 5 آلاف موظف دولي تم توظيفهم محليا ويعملون في الخارج، سيتولون تشغيل البرامج القليلة التي ترى الإدارة أنه من الضروري الحفاظ عليها في الوقت الراهن.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان تقليص العدد إلى 300 سيكون دائما أم مؤقتا، ما يسمح بعودة المزيد من الموظفين بعد ما تقول إدارة ترامب إنه مراجعة للبرامج التي تريد استئنافها.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تجد أي دليل على سرقة حماس لمساعدات غزة بشكل ممنهج
25 - يوليو - 2025
دراسة: أكثر من 14 مليون شخص قد يموتون من جراء قطع المعونة الأمريكية الدولية
1 - يوليو - 2025
روبيو يأمر بإلغاء كامل القوى العاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
10 - يونيو - 2025
واشنطن تتراجع عن خفض مساعدات غذائية لبعض الدول
10 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية