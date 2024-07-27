صحافة | عبرية

مسؤولون إسرائيليون: أنفاق غزة “شبكة عنكبوت” ونجهل صورتها كاملة

منذ ساعة واحدة

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القدس المحتلة: وصف مسؤولون إسرائيليون الأنفاق التي حفرها عناصر حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في قطاع غزة بأنها “شبكة عنكبوت” يجهلها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يتمكن من السيطرة عليها رغم مرور أكثر من 9 أشهر على الحرب.

جاء ذلك في تقرير موسع للقناة (12) الخاصة، نشرته صباح السبت، على موقعها الإلكتروني.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي مطلع على شبكات الأنفاق التي حفرتها حماس تحت غزة، لم تسمه، قوله: “الأمر يشبه شبكة العنكبوت: إذا قطعت نفقا واحدا، فستظهر تلقائيا أنفاق بديلة ويمكن أن يستمر ذلك”.

ونقلت القناة عن مسؤول أمني آخر قوله: “حتى الآن لا نعرف الصورة الكاملة (عن الأنفاق)، وليس لدينا قبضة محكمة ومطلقة على مشروع الأنفاق برمته، لأنه لو كان لدينا، لقضينا على تفوق حماس في هذه المجال”.

بدوره، قال ضابط إسرائيلي متخصص في مواجهة الأنفاق في غزة: “مع بداية المناورة البرية (الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، تعرض الجيش الإسرائيلي لقدرة حماس في غزة على خوض معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض”، وفق القناة ذاتها التي لم تحدد اسم أو رتبة الضابط.

(الأناضول)

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