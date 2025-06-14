مسؤولون إسرائيليون: مطار بن غوريون سيظل مغلقا “حتى إشعار آخر”

إسطنبول: قال مسؤولون إسرائيليون، السبت، إن مطار بن غوريون الدولي سيظل مغلقا “حتى إشعار آخر”، تحسبا لتواصل الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي.

وفجر الجمعة، أغلقت إسرائيل مجالها الجوي وأوقفت العمل بمطار بن غوريون قرب تل أبيب، تحسبا لرد طهران على هجوم تل أبيب الواسع على إيران.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أن مطار بن غوريون “سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر”.

ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية استمرار إغلاق المطار، لمدة 3 إلى 4 أيام على الأقل، وفق ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أن المطار “أُخلي بالكامل”، وأن شركات طيران ألغت جميع رحلاتها، دون تحديد أسماء تلك الشركات.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

(الأناضول)