مسؤولون: إيران قامت بإجلاء سفيرها و95 مصابا من لبنان بعد انفجارات أجهزة الـ “بيجر”

طهران-بيروت: قال مسؤولون إن إيران قد قامت بإجلاء سفيرها و95 مصابا آخرين من لبنان، بعد أن تعرضوا لإصابات في انفجارات أجهزة النداء اللاسلكي “بيجر”.

وقام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بزيارة الدبلوماسي المصاب مجتبى أماني، في مستشفى بطهران اليوم الخميس.

واستشار عراقجي الأطباء بشأن حالته. وكانت وسائل الإعلام الرسمية أفادت في البداية بتعرض أماني لـ “إصابة طفيفة”.

ونقلت إيران أمس الأربعاء، 95 ضحية إلى خارج لبنان، بعد أن أصيب معظمهم بجروح في أيديهم وأعينهم.

وبعد انفجار المئات من أجهزة النداء اللاسلكي التي يستخدمها حزب الله، بصورة متزامنة أمس الأول الثلاثاء، انفجرت أمس الأربعاء موجة ثانية من أجهزة الاتصالات، وكانت هذه المرة أجهزة “ووكي توكي”.

ولم تعترف إسرائيل علانية بمسؤوليتها عن الانفجارات، ولكن من المفترض على نطاق واسع أن تكون وراء الانفجارات المنسقة. ومن جانبه، تعهد حزب الله بالرد.

وأسفر الهجومان عن إصابة أكثر من 3250 شخصا واستشهاد 32 آخرين، بحسب الأرقام الرسمية.

(وكالات)