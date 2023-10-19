مسؤولون: استهداف قوات أمريكية في سوريا بطائرتين مسيرتين

واشنطن: قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس إن قوات أمريكية في سوريا أسقطت طائرتين مسيرتين استهدفتا هذه القوات مما أسفر عن بعض الإصابات الطفيفة، فيما تعزز واشنطن حالة التأهب لأي نشاط لجماعات مدعومة من إيران مع تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكر المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن الهجوم وقع أمس الأربعاء على القوات الأمريكية في قاعدة التنف بالقرب من حدود سوريا مع العراق والأردن.

ولم يحمل المسؤولون أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

وذكرت قناة الميادين اللبنانية المقربة من إيران اليوم الخميس أن قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في سوريا تعرضتا لهجوم.

وأفادت القناة بأن هجوما بطائرات مسيرة استهدف قاعدة التنف، وأضافت أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة كونيكو بريف دير الزور الشمالي. ولم تدل بمزيد من المعلومات.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق أمس الأربعاء لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود، على الرغم من تمكن القوات من اعتراض طائرة مسيرة مسلحة.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق و 900 جندي آخرين في سوريا المجاورة، في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية في قتال تنظيم “الدولة” الذي سيطر في عام 2014 على مساحات واسعة من الأراضي في البلدين.

(وكالات)