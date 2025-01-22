مسؤولون: الجيش الأمريكي يستعد لإرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود

واشنطن: قال مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء إن الجيش الأمريكي يستعد لإرسال نحو 1500 جندي إضافي إلى الحدود مع المكسيك، بعد يومين فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بالهجرة.

وتنضمّ القوات الإضافية إلى نحو 2200 جندي في الخدمة الفعلية، وآلاف الجنود من الحرس الوطني الموجودين بالفعل على الحدود.

وأصدر ترامب، في فترة ولايته السابقة، أمرا بإرسال 5200 جندي للمساعدة في تأمين الحدود مع المكسيك. كما نشر الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن جنودا على الحدود أيضا.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه إن هذه على الأرجح هي الدفعة الأولى من القوات التي سترسل إلى الحدود، وإن العدد قد يزيد.

وأضاف المسؤول أن الطائرات العسكرية الأمريكية قد تستخدم أيضا في ترحيل المهاجرين، لكن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بعد.

وأعلن ترامب في أول يوم له في المنصب أن الهجرة غير الشرعية حالة طوارئ وطنية، وكلّف الجيش الأمريكي بمساعدة أمن الحدود، وأصدر حظرا واسع النطاق على اللجوء، واتخذ خطوات لتقييد حصول الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية على الجنسية تلقائيا.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بإرسال وزارة الدفاع (البنتاغون) أكبر عدد ممكن من القوات لتحقيق “سيطرة كاملة في العمليات على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة”.

وجاء في الأمر التنفيذي “في غضون 90 يوما، سيتعيّن على وزيري الدفاع والأمن الداخلي التوصية بما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراءات إضافية، تتضمن الاستعانة بقانون التمرد لعام 1807”.

ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش لقمع التمرد المحلي. واُستخدم القانون في السابق لقمع الاضطرابات المدنية.

(رويترز)